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В Иране опубликовали предварительные итоги расследования крушения вертолета - 23.05.2024, ПРАЙМ
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В Иране опубликовали предварительные итоги расследования крушения вертолета
В Иране опубликовали предварительные итоги расследования крушения вертолета - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Иране опубликовали предварительные итоги расследования крушения вертолета
Генеральный штаб иранских вооружённых сил опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы вертолета, на котором летел президент Эбрахима Раиси. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T23:38+0300
2024-05-23T23:38+0300
происшествия
иран
ибрахим раиси
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ТЕГЕРАН, 23 мая – ПРАЙМ. Генеральный штаб иранских вооружённых сил опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы вертолета, на котором летел президент Эбрахима Раиси."Собрана значительная часть информации из различных специализированных и технических сфер, которая могла бы говорить о причинах аварии. По некоторым вопросам требуется больше времени для вынесения окончательного заключения, которые находятся на стадии расследования", - цитирует Tasnim заявление пресс-службы генштаба. Согласно опубликованным материалам, осле взлета, "за полторы минуты до крушения, вертолет двигался по запланированному маршруту и не отклонялся от заданной траектории полета". При этом, согласно предварительным данным, на потерпевшем крушение вертолете не обнаружено следов пуль, воздушное судно загорелось только лишь после столкновения с возвышенностью."Пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа. На компонентах разбившегося вертолета не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. Потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью", - отмечается в публикацииВертолет, перевозивший Эбрахима Раиси, главу МИД Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и сопровождающих его лиц. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев принимали участие в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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иран, ибрахим раиси
Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси
23:38 23.05.2024
 
В Иране опубликовали предварительные итоги расследования крушения вертолета

Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные итоги расследования крушения вертолета Раиси

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ТЕГЕРАН, 23 мая – ПРАЙМ. Генеральный штаб иранских вооружённых сил опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы вертолета, на котором летел президент Эбрахима Раиси.
"Собрана значительная часть информации из различных специализированных и технических сфер, которая могла бы говорить о причинах аварии. По некоторым вопросам требуется больше времени для вынесения окончательного заключения, которые находятся на стадии расследования", - цитирует Tasnim заявление пресс-службы генштаба.
Согласно опубликованным материалам, осле взлета, "за полторы минуты до крушения, вертолет двигался по запланированному маршруту и не отклонялся от заданной траектории полета".
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При этом, согласно предварительным данным, на потерпевшем крушение вертолете не обнаружено следов пуль, воздушное судно загорелось только лишь после столкновения с возвышенностью.
"Пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа. На компонентах разбившегося вертолета не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. Потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью", - отмечается в публикации
Вертолет, перевозивший Эбрахима Раиси, главу МИД Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и сопровождающих его лиц. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев принимали участие в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
 
ПроисшествияИРАНИбрахим Раиси
 
 
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