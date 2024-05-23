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В Иране опубликовали предварительные итоги расследования крушения вертолета

В Иране опубликовали предварительные итоги расследования крушения вертолета - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Иране опубликовали предварительные итоги расследования крушения вертолета

Генеральный штаб иранских вооружённых сил опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы вертолета, на котором летел президент Эбрахима Раиси. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T23:38+0300

2024-05-23T23:38+0300

2024-05-23T23:38+0300

происшествия

иран

ибрахим раиси

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ТЕГЕРАН, 23 мая – ПРАЙМ. Генеральный штаб иранских вооружённых сил опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы вертолета, на котором летел президент Эбрахима Раиси."Собрана значительная часть информации из различных специализированных и технических сфер, которая могла бы говорить о причинах аварии. По некоторым вопросам требуется больше времени для вынесения окончательного заключения, которые находятся на стадии расследования", - цитирует Tasnim заявление пресс-службы генштаба. Согласно опубликованным материалам, осле взлета, "за полторы минуты до крушения, вертолет двигался по запланированному маршруту и не отклонялся от заданной траектории полета". При этом, согласно предварительным данным, на потерпевшем крушение вертолете не обнаружено следов пуль, воздушное судно загорелось только лишь после столкновения с возвышенностью."Пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа. На компонентах разбившегося вертолета не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. Потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью", - отмечается в публикацииВертолет, перевозивший Эбрахима Раиси, главу МИД Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и сопровождающих его лиц. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев принимали участие в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://1prime.ru/20240522/volodin-848415831.html

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иран, ибрахим раиси