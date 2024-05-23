Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Китая раскрыл, кто подливает масло в огонь украинского конфликта - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240523/kitay-848432361.html
МИД Китая раскрыл, кто подливает масло в огонь украинского конфликта
МИД Китая раскрыл, кто подливает масло в огонь украинского конфликта - 23.05.2024, ПРАЙМ
МИД Китая раскрыл, кто подливает масло в огонь украинского конфликта
Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай. Об этом сообщил поделился официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:13+0300
2024-05-23T11:19+0300
политика
великобритания
китай
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 23 мая - ПРАЙМ. Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай. Об этом сообщил поделился официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Мы обратили внимание, что соответствующие высказывания британской стороны не признают даже ее близкие союзники. Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь", — заметил дипломат.Вэньбинь отметил, что именно препятствия со стороны британской стороны помешали России и Украине достичь договоренностей в 2022 году.Ко всему прочему, очернение Китая не изменит позиции Великобритании по украинскому вопросу и не поможет ей в решении своих внутренних проблем. Он также осудил "безответственные клеветнические заявления" британских политиков о том, что Китай поставляет или планирует поставлять оружие России для использования в конфликте на Украине.Дипломат подчеркнул, что Китай всегда поддерживает мир и диалог в украинском вопросе. В то же время, Пекин намерен защищать свои законные права и интересы.Ван Вэньбинь также ранее отметил, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество между Россией и Китаем.
https://1prime.ru/20240522/oruzhie-848411879.html
великобритания
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, китай, россия, новости
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, РОССИЯ, Новости
11:13 23.05.2024 (обновлено: 11:19 23.05.2024)
 
МИД Китая раскрыл, кто подливает масло в огонь украинского конфликта

МИД КНР: масло в огонь украинского конфликта подливает Британия, а не Китай

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 23 мая - ПРАЙМ. Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай. Об этом сообщил поделился официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Мы обратили внимание, что соответствующие высказывания британской стороны не признают даже ее близкие союзники. Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь", — заметил дипломат.
Вэньбинь отметил, что именно препятствия со стороны британской стороны помешали России и Украине достичь договоренностей в 2022 году.
Ко всему прочему, очернение Китая не изменит позиции Великобритании по украинскому вопросу и не поможет ей в решении своих внутренних проблем. Он также осудил "безответственные клеветнические заявления" британских политиков о том, что Китай поставляет или планирует поставлять оружие России для использования в конфликте на Украине.
Дипломат подчеркнул, что Китай всегда поддерживает мир и диалог в украинском вопросе. В то же время, Пекин намерен защищать свои законные права и интересы.
Ван Вэньбинь также ранее отметил, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество между Россией и Китаем.
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
В Британии обвинили Китай в поставках оружия России для ударов по Украине
Вчера, 15:27
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯКИТАЙРОССИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала