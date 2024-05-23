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МИД Китая раскрыл, кто подливает масло в огонь украинского конфликта

МИД Китая раскрыл, кто подливает масло в огонь украинского конфликта - 23.05.2024, ПРАЙМ

МИД Китая раскрыл, кто подливает масло в огонь украинского конфликта

Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай. Об этом сообщил поделился официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. | 23.05.2024, ПРАЙМ

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ПЕКИН, 23 мая - ПРАЙМ. Масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а не Китай. Об этом сообщил поделился официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Мы обратили внимание, что соответствующие высказывания британской стороны не признают даже ее близкие союзники. Следует отметить, что по украинскому вопросу именно британская сторона, а не Китай, участвует в подливании масла в огонь", — заметил дипломат.Вэньбинь отметил, что именно препятствия со стороны британской стороны помешали России и Украине достичь договоренностей в 2022 году.Ко всему прочему, очернение Китая не изменит позиции Великобритании по украинскому вопросу и не поможет ей в решении своих внутренних проблем. Он также осудил "безответственные клеветнические заявления" британских политиков о том, что Китай поставляет или планирует поставлять оружие России для использования в конфликте на Украине.Дипломат подчеркнул, что Китай всегда поддерживает мир и диалог в украинском вопросе. В то же время, Пекин намерен защищать свои законные права и интересы.Ван Вэньбинь также ранее отметил, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество между Россией и Китаем.

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