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"Сбер" заявил о появлении в России нового среднего класса

"Сбер" заявил о появлении в России нового среднего класса - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Сбер" заявил о появлении в России нового среднего класса

Средний рост зарплат в РФ составляет порядка 16-18%, что свидетельствует о появлении в РФ "нового среднего класса", заявил старший управляющий директор -... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:07+0300

2024-05-23T15:07+0300

2024-05-23T15:07+0300

зарплата

россия

сбербанк

средний класс

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Средний рост зарплат в РФ составляет порядка 16-18%, что свидетельствует о появлении в РФ "нового среднего класса", заявил старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. "Заработные платы растут, и у нас в некотором смысле в стране появилось нечто, что мы называем для себя новым средним классом, да, средний рост зарплат порядка 16-18%", - сказал Матовников. По его словам, рост зарплат в таких крупных отраслях, как обработка, IT и строительство составляет 25-27% год к году. "Обработка дает 27%, то есть на 10% больше, чем средняя год к году", - отметил Матовников, добавив, что в этой же группе находятся традиционно айтишники и строительство. "Это одна из причин, почему макропруденциальные ограничения Банка России работают не очень хорошо, потому регулятор закрутил выдачи потребительских кредитов с высокими ПДНами (показатель долговой нагрузки ред.)", - пояснил он. Матовников отметил, что на рынок вышел целый новый класс заемщиков, которые были недокредитованы, у которых традиционно было немного денег, а теперь у них денег много и потребности тоже изменились.

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зарплата, россия, сбербанк, средний класс