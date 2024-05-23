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"Сбер" заявил о появлении в России нового среднего класса
"Сбер" заявил о появлении в России нового среднего класса - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Сбер" заявил о появлении в России нового среднего класса
Средний рост зарплат в РФ составляет порядка 16-18%, что свидетельствует о появлении в РФ "нового среднего класса", заявил старший управляющий директор -... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:07+0300
2024-05-23T15:07+0300
2024-05-23T15:07+0300
зарплата
россия
сбербанк
средний класс
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Средний рост зарплат в РФ составляет порядка 16-18%, что свидетельствует о появлении в РФ "нового среднего класса", заявил старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. "Заработные платы растут, и у нас в некотором смысле в стране появилось нечто, что мы называем для себя новым средним классом, да, средний рост зарплат порядка 16-18%", - сказал Матовников. По его словам, рост зарплат в таких крупных отраслях, как обработка, IT и строительство составляет 25-27% год к году. "Обработка дает 27%, то есть на 10% больше, чем средняя год к году", - отметил Матовников, добавив, что в этой же группе находятся традиционно айтишники и строительство. "Это одна из причин, почему макропруденциальные ограничения Банка России работают не очень хорошо, потому регулятор закрутил выдачи потребительских кредитов с высокими ПДНами (показатель долговой нагрузки ред.)", - пояснил он. Матовников отметил, что на рынок вышел целый новый класс заемщиков, которые были недокредитованы, у которых традиционно было немного денег, а теперь у них денег много и потребности тоже изменились.
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зарплата, россия, сбербанк, средний класс
зарплата, РОССИЯ, Сбербанк, средний класс
"Сбер" заявил о появлении в России нового среднего класса
"Сбер": средний рост зарплат в 16-18 процентов говорит о появлении нового среднего класса
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Средний рост зарплат в РФ составляет порядка 16-18%, что свидетельствует о появлении в РФ "нового среднего класса", заявил старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
"Заработные платы растут, и у нас в некотором смысле в стране появилось нечто, что мы называем для себя новым средним классом, да, средний рост зарплат порядка 16-18%", - сказал Матовников.
По его словам, рост зарплат в таких крупных отраслях, как обработка, IT и строительство составляет 25-27% год к году. "Обработка дает 27%, то есть на 10% больше, чем средняя год к году", - отметил Матовников, добавив, что в этой же группе находятся традиционно айтишники и строительство.
"Это одна из причин, почему макропруденциальные ограничения Банка России работают не очень хорошо, потому регулятор закрутил выдачи потребительских кредитов с высокими ПДНами (показатель долговой нагрузки ред.)", - пояснил он.
Матовников отметил, что на рынок вышел целый новый класс заемщиков, которые были недокредитованы, у которых традиционно было немного денег, а теперь у них денег много и потребности тоже изменились.
Названы регионы - лидеры рейтинга по динамике зарплат