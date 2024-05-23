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Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине
Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине - 23.05.2024, ПРАЙМ
Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине
Более 70 стран примут участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:58+0300
2024-05-23T16:59+0300
политика
украина
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новости
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ЖЕНЕВА, 23 мая - ПРАЙМ. Более 70 стран примут участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо."В настоящее время более 70 стран ответили, что примут участие в этой конференции", — сказал дипломат.Россия ранее призвала своих партнеров воздержаться от участия в этой конференции, чтобы не стать жертвой антироссийских провокаций. Бразилия и ЮАР в свою очередь заявили об отказе посетить конференцию из-за участия в других мероприятиях.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.
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украина, швейцария, новости
Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Новости
16:58 23.05.2024 (обновлено: 16:59 23.05.2024)
 
Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине

Бидо: более 70 стран примут участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 23 мая - ПРАЙМ. Более 70 стран примут участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо.
"В настоящее время более 70 стран ответили, что примут участие в этой конференции", — сказал дипломат.
Россия ранее призвала своих партнеров воздержаться от участия в этой конференции, чтобы не стать жертвой антироссийских провокаций. Бразилия и ЮАР в свою очередь заявили об отказе посетить конференцию из-за участия в других мероприятиях.
Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.
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