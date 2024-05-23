https://1prime.ru/20240523/konferentsiya-848453124.html
Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине
Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине - 23.05.2024, ПРАЙМ
Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине
Более 70 стран примут участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:58+0300
2024-05-23T16:58+0300
2024-05-23T16:59+0300
политика
украина
швейцария
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/30/837663031_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_368f5521772ec4edba862988c48b1c58.jpg
ЖЕНЕВА, 23 мая - ПРАЙМ. Более 70 стран примут участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо."В настоящее время более 70 стран ответили, что примут участие в этой конференции", — сказал дипломат.Россия ранее призвала своих партнеров воздержаться от участия в этой конференции, чтобы не стать жертвой антироссийских провокаций. Бразилия и ЮАР в свою очередь заявили об отказе посетить конференцию из-за участия в других мероприятиях.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.
https://1prime.ru/20240520/posidelki-848343748.html
украина
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83766/30/837663031_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fe24e1f51eb16b3fdf3cab6ecbbee757.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, швейцария, новости
Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, Новости
Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине
Бидо: более 70 стран примут участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
ЖЕНЕВА, 23 мая - ПРАЙМ. Более 70 стран примут участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо.
"В настоящее время более 70 стран ответили, что примут участие в этой конференции", — сказал дипломат.
Россия ранее призвала своих партнеров воздержаться от участия в этой конференции, чтобы не стать жертвой антироссийских провокаций. Бразилия и ЮАР в свою очередь заявили об отказе посетить конференцию из-за участия в других мероприятиях.
Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае.
Небензя назвал предстоящую встречу по Украине в Швейцарии посиделками