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Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг" - 23.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг"
Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг" - 23.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг"
Россия и Бахрейн будут реализовывать транзитный потенциал международного транспортного коридора "Север – Юг" в рамках Меморандума о взаимопонимании между... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T21:40+0300
2024-05-23T21:40+0300
экономика
мтк "север-юг"
бахрейн
россия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия и Бахрейн будут реализовывать транзитный потенциал международного транспортного коридора "Север – Юг" в рамках Меморандума о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта и телекоммуникаций Бахрейна в области транспорта и транзита, рассказали в российском ведомстве. "Документ послужит реализации транзитного потенциала международного транспортного коридора "Север – Юг", повышению эффективности транспортных связей для организации перевозок пассажиров и товаров в двустороннем и транзитном сообщении между нашими странами", - говорится в сообщении Минтранса РФ в официальном Telegram-канале. Ранее Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита. Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита подписали министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг.
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мтк "север-юг", бахрейн, россия
Экономика, МТК "Север-Юг", БАХРЕЙН, РОССИЯ
21:40 23.05.2024
 
Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг"

Россия и Бахрейн будут совместно развивать транзитный потенциал МТК "Север-Юг"

© Фото : Unsplash/Afsal ShajiВид на Манаму, Бахрейн
Вид на Манаму, Бахрейн - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© Фото : Unsplash/Afsal Shaji
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия и Бахрейн будут реализовывать транзитный потенциал международного транспортного коридора "Север – Юг" в рамках Меморандума о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта и телекоммуникаций Бахрейна в области транспорта и транзита, рассказали в российском ведомстве.
"Документ послужит реализации транзитного потенциала международного транспортного коридора "Север – Юг", повышению эффективности транспортных связей для организации перевозок пассажиров и товаров в двустороннем и транзитном сообщении между нашими странами", - говорится в сообщении Минтранса РФ в официальном Telegram-канале.
Ранее Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита. Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита подписали министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни.
Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг.
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