https://1prime.ru/20240523/koridor-848459608.html
Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг"
Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг" - 23.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг"
Россия и Бахрейн будут реализовывать транзитный потенциал международного транспортного коридора "Север – Юг" в рамках Меморандума о взаимопонимании между... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T21:40+0300
2024-05-23T21:40+0300
2024-05-23T21:40+0300
экономика
мтк "север-юг"
бахрейн
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848441037_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_63f18a45ec13755927030cadebc20a7f.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия и Бахрейн будут реализовывать транзитный потенциал международного транспортного коридора "Север – Юг" в рамках Меморандума о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта и телекоммуникаций Бахрейна в области транспорта и транзита, рассказали в российском ведомстве. "Документ послужит реализации транзитного потенциала международного транспортного коридора "Север – Юг", повышению эффективности транспортных связей для организации перевозок пассажиров и товаров в двустороннем и транзитном сообщении между нашими странами", - говорится в сообщении Минтранса РФ в официальном Telegram-канале. Ранее Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита. Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита подписали министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг.
https://1prime.ru/20240523/zavod-848458988.html
бахрейн
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848441037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_646bfc1f31669926529216ca7c880afa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мтк "север-юг", бахрейн, россия
Экономика, МТК "Север-Юг", БАХРЕЙН, РОССИЯ
Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг"
Россия и Бахрейн будут совместно развивать транзитный потенциал МТК "Север-Юг"
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия и Бахрейн будут реализовывать транзитный потенциал международного транспортного коридора "Север – Юг" в рамках Меморандума о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта и телекоммуникаций Бахрейна в области транспорта и транзита, рассказали в российском ведомстве.
"Документ послужит реализации транзитного потенциала международного транспортного коридора "Север – Юг", повышению эффективности транспортных связей для организации перевозок пассажиров и товаров в двустороннем и транзитном сообщении между нашими странами", - говорится в сообщении Минтранса РФ в официальном Telegram-канале.
Ранее Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита. Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита подписали министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни.
Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг.
"Норникель" планирует построить платиновый завод в Бахрейне