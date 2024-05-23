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Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг"

Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг" - 23.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Бахрейн будут развивать потенциал коридора "Север-Юг"

Россия и Бахрейн будут реализовывать транзитный потенциал международного транспортного коридора "Север – Юг" в рамках Меморандума о взаимопонимании между... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T21:40+0300

2024-05-23T21:40+0300

2024-05-23T21:40+0300

экономика

мтк "север-юг"

бахрейн

россия

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия и Бахрейн будут реализовывать транзитный потенциал международного транспортного коридора "Север – Юг" в рамках Меморандума о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта и телекоммуникаций Бахрейна в области транспорта и транзита, рассказали в российском ведомстве. "Документ послужит реализации транзитного потенциала международного транспортного коридора "Север – Юг", повышению эффективности транспортных связей для организации перевозок пассажиров и товаров в двустороннем и транзитном сообщении между нашими странами", - говорится в сообщении Минтранса РФ в официальном Telegram-канале. Ранее Россия и Бахрейн приняли меморандум о взаимопонимании между министерствами транспорта двух стран в области транспорта и транзита. Церемония подписания совместных документов по итогам российско-бахрейнских переговоров состоялась в четверг в Кремле. Меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита подписали министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Зайяни. Переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой прошли в Кремле в четверг.

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мтк "север-юг", бахрейн, россия