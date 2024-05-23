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СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе
СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе - 23.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе
Космические силы Соединенных Штатов поручили шести частным компаниям представить проект полигона для симуляции "военных сценариев" в космосе, пишет журнал Space | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:45+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Космические силы Соединенных Штатов поручили шести частным компаниям представить проект полигона для симуляции "военных сценариев" в космосе, пишет журнал Space News."Данная специальная среда станет ключевой для обучения служащих, известных как стражи, защите критических спутников и других космических аппаратов от РЭБ. Спутники используют электромагнитные сигналы коммуникации, навигации и передачи данных, что делает их уязвимыми для глушения и кибератак", — следует из сообщения космических войск.Шесть компаний, среди которых Lockheed Martin, Nou Systems, ExoAnalytic Solutions, TMC Design, HII Mission Technologies и Parsons Government Services, получили контракты на полгода для разработки прототипов полигона.Отмечается, что полигон станет частью более крупной инициативы Космических сил США по созданию инфраструктуры для оперативных испытаний и подготовки, которая также включает в себя высокоточные тренажеры, средства виртуальной и дополненной реальности и военные объекты для тестирования техники и тактики.
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Вооружения, США, космос, Новости
СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе
Space News: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Космические силы Соединенных Штатов поручили шести частным компаниям представить проект полигона для симуляции "военных сценариев" в космосе, пишет журнал Space News.
"Данная специальная среда станет ключевой для обучения служащих, известных как стражи, защите критических спутников и других космических аппаратов от РЭБ. Спутники используют электромагнитные сигналы коммуникации, навигации и передачи данных, что делает их уязвимыми для глушения и кибератак", — следует из сообщения космических войск.
Шесть компаний, среди которых Lockheed Martin, Nou Systems, ExoAnalytic Solutions, TMC Design, HII Mission Technologies и Parsons Government Services, получили контракты на полгода для разработки прототипов полигона.
Отмечается, что полигон станет частью более крупной инициативы Космических сил США по созданию инфраструктуры для оперативных испытаний и подготовки, которая также включает в себя высокоточные тренажеры, средства виртуальной и дополненной реальности и военные объекты для тестирования техники и тактики.
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