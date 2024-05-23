https://1prime.ru/20240523/kosmos-848450319.html

СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе

СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе - 23.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе

Космические силы Соединенных Штатов поручили шести частным компаниям представить проект полигона для симуляции "военных сценариев" в космосе, пишет журнал Space | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:45+0300

2024-05-23T15:45+0300

2024-05-23T15:45+0300

вооружения

сша

космос

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Космические силы Соединенных Штатов поручили шести частным компаниям представить проект полигона для симуляции "военных сценариев" в космосе, пишет журнал Space News."Данная специальная среда станет ключевой для обучения служащих, известных как стражи, защите критических спутников и других космических аппаратов от РЭБ. Спутники используют электромагнитные сигналы коммуникации, навигации и передачи данных, что делает их уязвимыми для глушения и кибератак", — следует из сообщения космических войск.Шесть компаний, среди которых Lockheed Martin, Nou Systems, ExoAnalytic Solutions, TMC Design, HII Mission Technologies и Parsons Government Services, получили контракты на полгода для разработки прототипов полигона.Отмечается, что полигон станет частью более крупной инициативы Космических сил США по созданию инфраструктуры для оперативных испытаний и подготовки, которая также включает в себя высокоточные тренажеры, средства виртуальной и дополненной реальности и военные объекты для тестирования техники и тактики.

https://1prime.ru/20240522/kosmos-848393240.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, космос, новости