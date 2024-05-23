Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240523/kosmos-848450319.html
СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе
СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе - 23.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе
Космические силы Соединенных Штатов поручили шести частным компаниям представить проект полигона для симуляции "военных сценариев" в космосе, пишет журнал Space | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:45+0300
2024-05-23T15:45+0300
вооружения
сша
космос
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Космические силы Соединенных Штатов поручили шести частным компаниям представить проект полигона для симуляции "военных сценариев" в космосе, пишет журнал Space News."Данная специальная среда станет ключевой для обучения служащих, известных как стражи, защите критических спутников и других космических аппаратов от РЭБ. Спутники используют электромагнитные сигналы коммуникации, навигации и передачи данных, что делает их уязвимыми для глушения и кибератак", — следует из сообщения космических войск.Шесть компаний, среди которых Lockheed Martin, Nou Systems, ExoAnalytic Solutions, TMC Design, HII Mission Technologies и Parsons Government Services, получили контракты на полгода для разработки прототипов полигона.Отмечается, что полигон станет частью более крупной инициативы Космических сил США по созданию инфраструктуры для оперативных испытаний и подготовки, которая также включает в себя высокоточные тренажеры, средства виртуальной и дополненной реальности и военные объекты для тестирования техники и тактики.
https://1prime.ru/20240522/kosmos-848393240.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, космос, новости
Вооружения, США, космос, Новости
15:45 23.05.2024
 
СМИ: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе

Space News: США хотят создать полигон для симуляции военных сценариев в космосе

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Космические силы Соединенных Штатов поручили шести частным компаниям представить проект полигона для симуляции "военных сценариев" в космосе, пишет журнал Space News.
"Данная специальная среда станет ключевой для обучения служащих, известных как стражи, защите критических спутников и других космических аппаратов от РЭБ. Спутники используют электромагнитные сигналы коммуникации, навигации и передачи данных, что делает их уязвимыми для глушения и кибератак", — следует из сообщения космических войск.
Шесть компаний, среди которых Lockheed Martin, Nou Systems, ExoAnalytic Solutions, TMC Design, HII Mission Technologies и Parsons Government Services, получили контракты на полгода для разработки прототипов полигона.
Отмечается, что полигон станет частью более крупной инициативы Космических сил США по созданию инфраструктуры для оперативных испытаний и подготовки, которая также включает в себя высокоточные тренажеры, средства виртуальной и дополненной реальности и военные объекты для тестирования техники и тактики.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
В Пентагоне обвинили Россию в выводе противоспутникового оружия в космос
Вчера, 09:17
 
ВооруженияСШАкосмосНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала