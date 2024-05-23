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Губернатор Котюков обозначил планы сотрудничества с Китаем

Губернатор Котюков обозначил планы сотрудничества с Китаем - 23.05.2024, ПРАЙМ

Губернатор Котюков обозначил планы сотрудничества с Китаем

Производство в Красноярском крае спецтехники для сельского хозяйства и лесозаготовки может стать перспективным направлением сотрудничества между регионом и... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:00+0300

2024-05-23T15:00+0300

2024-05-23T15:00+0300

китай

михаил котюков

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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Производство в Красноярском крае спецтехники для сельского хозяйства и лесозаготовки может стать перспективным направлением сотрудничества между регионом и китайским бизнесом, считает губернатор региона Михаил Котюков. Об этом сообщила его пресс-служба."Мы заинтересованы в углублении переработки сырья и поставке на экспорт продукции более высокого передела. Например, планируем полностью перерабатывать весь объем выращенного у нас рапса, чтобы вывозить из края не семена, а масло", - отметил Котюков.Сильной стороной Красноярского края является инженерная школа и машиностроение, регион готов локализовать новые сборочные производства. Интересен опыт создания беспилотных авиационных систем, микроэлектроники, добавил губернатор.По его словам, китайские компании реализуют в Красноярском крае несколько инвестиционных проектов. В их числе лесоперератабывающие производства и выпуск ориентированно-стружечных плит. Ряд других инвестпроектов пока находятся в стадии согласования.Ранее в мае Котюков в ходе рабочей поездки в Китай встретился с секретарем партийного комитета провинции Хэйлунцзян, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей господином Сюй Цином. Он подчеркнул, что Красноярский край заинтересован в расширении номенклатуры несырьевого экспорта, замещении импортных позиций западных поставщиков продукции машиностроения, создании совместных производств и реализации инвестиционных проектов.Выгодное географическое положение и наличие крупного авиаузла будут способствовать укреплению сотрудничества и появлению новых совместных проектов, добавил губернатор.

китай

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китай, михаил котюков