https://1prime.ru/20240523/krym-848443835.html

В Крыму заявили об отсутствии угрозы операции со стороны Украины

В Крыму заявили об отсутствии угрозы операции со стороны Украины - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму заявили об отсутствии угрозы операции со стороны Украины

Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил глава региона Сергей Аксенов. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:12+0300

2024-05-23T14:12+0300

2024-05-23T14:12+0300

крым

украина

сергей аксенов

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил глава региона Сергей Аксенов.Ранее один из лидеров "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев в беседе с украинскими СМИ заявлял, что сейчас речь может идти только о захвате Крыма."Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет", - сказал он.Аксенов пояснил, что российское Министерство обороны работает эффективно, а размещенной на полуострове группировки достаточно для выполнения любых задач."Не слушайте этих фриков. Мы здесь живем уже десять лет и доказали, что никаких межнациональных противоречий нет, кто бы что не говорил и какая бы ситуация не случалась", - добавил он.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://1prime.ru/20240522/zapad-848391267.html

крым

украина

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крым, украина, сергей аксенов