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В Крыму заявили об отсутствии угрозы операции со стороны Украины
В Крыму заявили об отсутствии угрозы операции со стороны Украины - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Крыму заявили об отсутствии угрозы операции со стороны Украины
Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил глава региона Сергей Аксенов. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:12+0300
2024-05-23T14:12+0300
2024-05-23T14:12+0300
крым
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил глава региона Сергей Аксенов.Ранее один из лидеров "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев в беседе с украинскими СМИ заявлял, что сейчас речь может идти только о захвате Крыма."Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет", - сказал он.Аксенов пояснил, что российское Министерство обороны работает эффективно, а размещенной на полуострове группировки достаточно для выполнения любых задач."Не слушайте этих фриков. Мы здесь живем уже десять лет и доказали, что никаких межнациональных противоречий нет, кто бы что не говорил и какая бы ситуация не случалась", - добавил он.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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крым, украина, сергей аксенов
КРЫМ, УКРАИНА, Сергей Аксенов
В Крыму заявили об отсутствии угрозы операции со стороны Украины
Аксенов заявил, что Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Крыму не грозит сухопутная операция со стороны Украины, заявил глава региона Сергей Аксенов.
Ранее один из лидеров "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафа Джемилев в беседе с украинскими СМИ заявлял, что сейчас речь может идти только о захвате Крыма.
"Крыму гарантировано никакой сухопутной операции не грозит, никакой угрозы Крыму нет", - сказал он.
Аксенов пояснил, что российское Министерство обороны работает эффективно, а размещенной на полуострове группировки достаточно для выполнения любых задач.
"Не слушайте этих фриков. Мы здесь живем уже десять лет и доказали, что никаких межнациональных противоречий нет, кто бы что не говорил и какая бы ситуация не случалась", - добавил он.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
В Крыму раскритиковали позицию Запада по Зеленскому