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Главный кадровик Минобороны жалуется на чернобыльские болячки

Главный кадровик Минобороны жалуется на чернобыльские болячки - 23.05.2024, ПРАЙМ

Главный кадровик Минобороны жалуется на чернобыльские болячки

Начальник главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов, которого обвиняют в получении взятки, высказал жалобы на плохое состояние... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:32+0300

2024-05-23T14:32+0300

2024-05-23T14:32+0300

минобороны рф

коррупция

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Начальник главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов, которого обвиняют в получении взятки, высказал жалобы на плохое состояние здоровья из-за ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Об этом обвиняемый заявил в ходе слушаний во Втором западном окружном военном суде по жалобе на меру пресечения. Генерал участвует в заседании посредством видеоконференцсвязи."Ваша честь, с учетом моего пребывания в СИЗО-2 я постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле", - сказал обвиняемый.Адвокат генерала внес ходатайство о переводе подзащитного из Бутырского СИЗО под домашний арест в Истринский район Московской области.Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По данным следствия, в 2021-2023 годах Кузнецов в должности начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Сумма взятки, которую вменили Кузнецову, превышает 30 миллионов рублей.Кузнецов возглавил Главное управления кадров Минобороны в мае 2023 года.

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минобороны рф, коррупция