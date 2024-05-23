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Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат

Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат - 23.05.2024, ПРАЙМ

Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат

Суд арестовал все счета и денежные средства занимавшего должность начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, который обвиняется в... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:48+0300

2024-05-23T14:48+0300

2024-05-23T14:52+0300

суд

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Суд арестовал все счета и денежные средства занимавшего должность начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении крупной взятки, рассказал его адвокат Сергей Щеголев в ходе заседания второго западного окружного военного суда. "Мне непонятны слова следователя, что Юрий Васильевич может покинуть страну. Я считаю, что это выпад в сторону погранслужбы. В таком случае надо закрыть госграницу. По поводу материального положения - все счета арестованы, у семьи нет денег", - сообщил адвокат. По словам самого Кузнецова, он подтверждает отсутствие у него других сбережений, которые, по информации следствия, могут способствовать его перемещению через границу. Российский Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.

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