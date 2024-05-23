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Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат
Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат - 23.05.2024, ПРАЙМ
Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат
Суд арестовал все счета и денежные средства занимавшего должность начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, который обвиняется в... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:48+0300
2024-05-23T14:52+0300
суд
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Суд арестовал все счета и денежные средства занимавшего должность начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении крупной взятки, рассказал его адвокат Сергей Щеголев в ходе заседания второго западного окружного военного суда. "Мне непонятны слова следователя, что Юрий Васильевич может покинуть страну. Я считаю, что это выпад в сторону погранслужбы. В таком случае надо закрыть госграницу. По поводу материального положения - все счета арестованы, у семьи нет денег", - сообщил адвокат. По словам самого Кузнецова, он подтверждает отсутствие у него других сбережений, которые, по информации следствия, могут способствовать его перемещению через границу. Российский Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.
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суд
суд
14:48 23.05.2024 (обновлено: 14:52 23.05.2024)
 
Все счета генерала Кузнецова арестованы, заявил его адвокат

Адвокат Щеголев: все счета и деньги кадровика МО Кузнецова арестованы

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов
Юрий Кузнецов - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Суд арестовал все счета и денежные средства занимавшего должность начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении крупной взятки, рассказал его адвокат Сергей Щеголев в ходе заседания второго западного окружного военного суда.
"Мне непонятны слова следователя, что Юрий Васильевич может покинуть страну. Я считаю, что это выпад в сторону погранслужбы. В таком случае надо закрыть госграницу. По поводу материального положения - все счета арестованы, у семьи нет денег", - сообщил адвокат.
По словам самого Кузнецова, он подтверждает отсутствие у него других сбережений, которые, по информации следствия, могут способствовать его перемещению через границу.
Российский Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела. По версии следствия, в 2021-2023 годах, Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ, получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.
Вадим Шамарин - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Начальника управления связи ВС Шамарина арестовали по делу о крупной взятке
10:30
 
суд
 
 
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