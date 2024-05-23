https://1prime.ru/20240523/makfa-848437937.html

Суд в Челябинске отказал отменить арест активов "Макфы"

Суд в Челябинске отказал отменить арест активов "Макфы" - 23.05.2024, ПРАЙМ

Суд в Челябинске отказал отменить арест активов "Макфы"

Суд в четверг отказал в удовлетворении ходатайства ответчиков об отмене обеспечительных мер, наложенных на активы производителя макарон "Макфа" в рамках иска... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:54+0300

2024-05-23T12:54+0300

2024-05-23T12:54+0300

россия

макфа

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846871522_0:209:2898:1839_1920x0_80_0_0_66866691956878c1809acca2d749e11c.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Суд в четверг отказал в удовлетворении ходатайства ответчиков об отмене обеспечительных мер, наложенных на активы производителя макарон "Макфа" в рамках иска Генпрокуратуры РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска. Ранее суд вынес определение о применении мер по обеспечению иска, заявленного замгенпрокурора РФ, о запрете регистрационных и распорядительных действий с акциями и долями, в том числе АО "Макфа". Суд назначил на 16 апреля рассмотрение ходатайства об отмене обеспечительных мер, заседание было отложено до 23 мая. "Чигинцев Н. Н. - удовлетворено. Остальным отказано в удовлетворении ходатайств", - сказала собеседница агентства. Адвокат, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, Людмила Айвар пояснила РИА Новости, что Николай Чигинцев оказался в числе ответчиков по данному делу случайно. "Это работник предприятия, который давно купил, по-моему, 10 акций предприятия. В числе ответчиков он оказался случайно", - уточнила она. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества". "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

https://1prime.ru/20240516/makfa-848238131.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, макфа, суд