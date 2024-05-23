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Активы группы "Макфа" перешли в собственность России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Активы группы "Макфа" перешли в собственность России
Активы группы "Макфа" перешли в собственность России - 23.05.2024, ПРАЙМ
Активы группы "Макфа" перешли в собственность России
Активы группы "Макфа", в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак", перешли в собственность государства, сообщила РИА Новости адвокат ответчиков,... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:21+0300
2024-05-23T15:21+0300
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Активы группы "Макфа", в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак", перешли в собственность государства, сообщила РИА Новости адвокат ответчиков, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, Людмила Айвар. "Практически все активы, кроме одного", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о переходе в собственность РФ активов АО "Макфа". В их числе – "Макфа", "Смак", "Первый хлебокомбинат", уточнила она. Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
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россия, макфа, новости
Экономика, РОССИЯ, Макфа, Новости
15:21 23.05.2024
 
Активы группы "Макфа" перешли в собственность России

Адвокат Айвар: Активы группы "Макфа" перешли в собственность России

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРабота макаронной фабрики "МАКФА"
Работа макаронной фабрики МАКФА - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая – ПРАЙМ. Активы группы "Макфа", в том числе "Первый хлебокомбинат", "Макфа", "Смак", перешли в собственность государства, сообщила РИА Новости адвокат ответчиков, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, Людмила Айвар.
"Практически все активы, кроме одного", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о переходе в собственность РФ активов АО "Макфа".
В их числе – "Макфа", "Смак", "Первый хлебокомбинат", уточнила она.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
 
ЭкономикаРОССИЯМакфаНовости
 
 
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