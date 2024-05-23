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"Все решает безопасность, дурачок". Макрон теряет избирателей из-за Украины

"Все решает безопасность, дурачок". Макрон теряет избирателей из-за Украины - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Все решает безопасность, дурачок". Макрон теряет избирателей из-за Украины

В связи с приближением выборов в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон старается привлечь избирателей помощью Украине, однако французов волнуют более | 23.05.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В связи с приближением выборов в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон старается привлечь избирателей помощью Украине, однако французов волнуют более серьезные проблемы, передает Politico.Согласно изданию, за последние недели во Франции произошло несколько подростковых убийств, наркобанды стали активнее, возросла террористическая угроза, а на заморской территории Новая Каледония прошли кровавые протесты. Эти события создают проблемы для президента и его кампании, так как усиливают неуверенность избирателей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМакрон стремится привлечь избирателей своими проевропейскими идеями, включая создание мощного европейского блока с Францией во главе. Однако согласно опросам, ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" опережает партию Макрона и укрепляет свое преимуществою"Все решает безопасность, дурачок", — пишет издание с отсылкой на неофициальный слоган кампании Билла Клинтона ( "Все решает экономика, дурачок”, прим. ред.).Отмечается, что за последний год случаи насилия стали частыми явлениями, начиная с столкновений, произошедших прошлым летом, и заканчивая избитием до смерти подростка и убийством мужчины в пригороде Парижа. Такое обострение дает повод для обсуждения вопросов безопасности и возможного влияния насилия на политическую обстановку в стране, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, франция, эммануэль макрон, новости