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Маск сделал предсказание о будущих войнах - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Маск сделал предсказание о будущих войнах
Маск сделал предсказание о будущих войнах - 23.05.2024, ПРАЙМ
Маск сделал предсказание о будущих войнах
В будущих войнах победа будет на стороне тех стран, чьи дроны окажутся наиболее эффективными. Таким мнением в социальной сети Х поделился миллиардер и... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:29+0300
2024-05-23T15:39+0300
война
новости
вооружения
илон маск
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В будущих войнах победа будет на стороне тех стран, чьи дроны окажутся наиболее эффективными. Таким мнением в социальной сети Х поделился миллиардер и предприниматель Илон Маск."Если говорить точнее, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждать будет та сторона, у которой этот коэффициент окажется больше", — сказал Маск.Денис Мантуров, бывший глава Минпромторга России, объявил, что в ближайшие три года Россия выделит 100 миллиардов рублей на разработку и производство беспилотников.Кроме того, планируется производство "сотен тысяч" беспилотников FPV и "десятков тысяч" тяжелых беспилотников.Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в свою очередь заявил, что хотя дроны казывают значительное влияние на поле боя и приводят к изменению принципов военных действий, они не заменят традиционные виды вооружений.
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война, новости, илон маск
война, Новости, Вооружения, Илон Маск
15:29 23.05.2024 (обновлено: 15:39 23.05.2024)
 
Маск сделал предсказание о будущих войнах

Маск: в будущих войнах будут побеждать благодаря дронам

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В будущих войнах победа будет на стороне тех стран, чьи дроны окажутся наиболее эффективными. Таким мнением в социальной сети Х поделился миллиардер и предприниматель Илон Маск.
"Если говорить точнее, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждать будет та сторона, у которой этот коэффициент окажется больше", — сказал Маск.
Денис Мантуров, бывший глава Минпромторга России, объявил, что в ближайшие три года Россия выделит 100 миллиардов рублей на разработку и производство беспилотников.
Кроме того, планируется производство "сотен тысяч" беспилотников FPV и "десятков тысяч" тяжелых беспилотников.
Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в свою очередь заявил, что хотя дроны казывают значительное влияние на поле боя и приводят к изменению принципов военных действий, они не заменят традиционные виды вооружений.
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17 мая, 11:50
 
ВооружениявойнаНовостиИлон Маск
 
 
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