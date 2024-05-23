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Маск сделал предсказание о будущих войнах

Маск сделал предсказание о будущих войнах - 23.05.2024, ПРАЙМ

Маск сделал предсказание о будущих войнах

В будущих войнах победа будет на стороне тех стран, чьи дроны окажутся наиболее эффективными. Таким мнением в социальной сети Х поделился миллиардер и... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:29+0300

2024-05-23T15:29+0300

2024-05-23T15:39+0300

война

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вооружения

илон маск

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В будущих войнах победа будет на стороне тех стран, чьи дроны окажутся наиболее эффективными. Таким мнением в социальной сети Х поделился миллиардер и предприниматель Илон Маск."Если говорить точнее, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на средний коэффициент уничтожения. Побеждать будет та сторона, у которой этот коэффициент окажется больше", — сказал Маск.Денис Мантуров, бывший глава Минпромторга России, объявил, что в ближайшие три года Россия выделит 100 миллиардов рублей на разработку и производство беспилотников.Кроме того, планируется производство "сотен тысяч" беспилотников FPV и "десятков тысяч" тяжелых беспилотников.Генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в свою очередь заявил, что хотя дроны казывают значительное влияние на поле боя и приводят к изменению принципов военных действий, они не заменят традиционные виды вооружений.

https://1prime.ru/20240517/mask-848270375.html

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война, новости, илон маск