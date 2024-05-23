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Маск сделал прогноз о роли роботов и ИИ в производстве товаров и услуг
Маск сделал прогноз о роли роботов и ИИ в производстве товаров и услуг - 23.05.2024, ПРАЙМ
Маск сделал прогноз о роли роботов и ИИ в производстве товаров и услуг
Роботы и искусственный интеллект (ИИ) в будущем смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби, заявил американский... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T20:56+0300
2024-05-23T20:56+0300
2024-05-23T20:56+0300
илон маск
ии
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Роботы и искусственный интеллект (ИИ) в будущем смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск во время выступления на технологической конференции.По его словам, при благоприятном сценарии любая работа, которую кто-нибудь выполняет, станет необязательной."Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. При этом ИИ и роботы будут предоставлять любые товары и услуги по вашему желанию", - считает он. По мнению Маска, такой прогноз может осуществиться в долгосрочной перспективе. До этого Маск не раз высказывался об угрозах развития ИИ-технологий. В частности, в апреле он предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности, указав, что подобный инструмент вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
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илон маск, ии
Маск сделал прогноз о роли роботов и ИИ в производстве товаров и услуг
Маск: в будущем роботы и ИИ будут предоставлять все товары и услуги, а работа станет хобби
ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Роботы и искусственный интеллект (ИИ) в будущем смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск во время выступления на технологической конференции.
По его словам, при благоприятном сценарии любая работа, которую кто-нибудь выполняет, станет необязательной.
"Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. При этом ИИ и роботы будут предоставлять любые товары и услуги по вашему желанию", - считает он.
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По мнению Маска, такой прогноз может осуществиться в долгосрочной перспективе.
До этого Маск не раз высказывался об угрозах развития ИИ-технологий. В частности, в апреле он предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности, указав, что подобный инструмент вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".