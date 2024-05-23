https://1prime.ru/20240523/menoborony-848435917.html

Песков прокомментировал новые задержания в Минобороны

Песков прокомментировал новые задержания в Минобороны - 23.05.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал новые задержания в Минобороны

Ни о какой кампанейщине речь не идет, борьба с коррупцией постепенно проводится на всех уровнях. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:13+0300

2024-05-23T12:13+0300

2024-05-23T12:13+0300

россия

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84250/03/842500396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2b2710d4b05356ead823eb1822089ba.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ни о какой кампанейщине речь не идет, борьба с коррупцией постепенно проводится на всех уровнях. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые задержания в Министерстве обороны."Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам. Кроме того, Песков обратил внимание на то, что не обладает полномочиями раскрывать детали задержаний, поэтому сделать этого не сможет.Ранее агентство РИА Новости сообщило об аресте начальника главного управления связи российских Вооруженных сил, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

https://1prime.ru/20240523/vzyatka-848430297.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков