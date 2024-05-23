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Песков прокомментировал новые задержания в Минобороны - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал новые задержания в Минобороны
Песков прокомментировал новые задержания в Минобороны - 23.05.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал новые задержания в Минобороны
Ни о какой кампанейщине речь не идет, борьба с коррупцией постепенно проводится на всех уровнях. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:13+0300
2024-05-23T12:13+0300
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ни о какой кампанейщине речь не идет, борьба с коррупцией постепенно проводится на всех уровнях. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые задержания в Министерстве обороны."Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам. Кроме того, Песков обратил внимание на то, что не обладает полномочиями раскрывать детали задержаний, поэтому сделать этого не сможет.Ранее агентство РИА Новости сообщило об аресте начальника главного управления связи российских Вооруженных сил, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
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россия, дмитрий песков
РОССИЯ, Дмитрий Песков
12:13 23.05.2024
 
Песков прокомментировал новые задержания в Минобороны

Песков: о кампанейщине в связи с новыми задержаниями в Минобороны речь не идет

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ни о какой кампанейщине речь не идет, борьба с коррупцией постепенно проводится на всех уровнях. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новые задержания в Министерстве обороны.
"Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.
Кроме того, Песков обратил внимание на то, что не обладает полномочиями раскрывать детали задержаний, поэтому сделать этого не сможет.
Ранее агентство РИА Новости сообщило об аресте начальника главного управления связи российских Вооруженных сил, заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.
Вадим Шамарин - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Начальника управления связи ВС Шамарина арестовали по делу о крупной взятке
10:30
 
РОССИЯДмитрий Песков
 
 
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