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Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина
Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина - 23.05.2024, ПРАЙМ
Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина
Супруга арестованного по делу о взяточничестве замглавы Генштаба Вадима Шамарина была владелицей автомобиля стоимостью более 20 миллионов рублей, сообщает... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T13:51+0300
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2024-05-23T13:56+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Супруга арестованного по делу о взяточничестве замглавы Генштаба Вадима Шамарина была владелицей автомобиля стоимостью более 20 миллионов рублей, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что Елизавета Шамарина приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE, стоимость которого, исходя из последнего размещенного объявления о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей.Тем не менее, согласно последней открытой декларации, Шамарин сам заработал всего 2,9 миллиона рублей за восемь лет. Семейный доход не превысил 3,1 миллиона рублей за этот же период. Из этой же декларации следует, что единственным автомобилем в автопарке семьи был Toyota RAV4, зарегистрированный на жену генерала.Сведения о доходах и имуществе гражданских служащих Вооруженных сил России перестали публиковаться в открытом доступе, начиная с 2021 года. Ранее СМИ сообщили, что Шамарина обвиняют в получении крупной взятки, за что ему грозит до 15 лет заключения в колонии.
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Мошенничество, РОССИЯ, Новости
Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина
Жена главного связиста ВС РФ Шамарина купила в 2022 году Mercedes за 20 млн руб
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Супруга арестованного по делу о взяточничестве замглавы Генштаба Вадима Шамарина была владелицей автомобиля стоимостью более 20 миллионов рублей, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Отмечается, что Елизавета Шамарина приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE, стоимость которого, исходя из последнего размещенного объявления о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей.
Тем не менее, согласно последней открытой декларации, Шамарин сам заработал всего 2,9 миллиона рублей за восемь лет. Семейный доход не превысил 3,1 миллиона рублей за этот же период. Из этой же декларации следует, что единственным автомобилем в автопарке семьи был Toyota RAV4, зарегистрированный на жену генерала.
Сведения о доходах и имуществе гражданских служащих Вооруженных сил России перестали публиковаться в открытом доступе, начиная с 2021 года.
Ранее СМИ сообщили, что Шамарина обвиняют в получении крупной взятки, за что ему грозит до 15 лет заключения в колонии.
Начальника управления связи ВС Шамарина арестовали по делу о крупной взятке