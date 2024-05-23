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Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина

Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина - 23.05.2024, ПРАЙМ

Стало известно о дорогом автомобиле жены главного связиста ВС Шамарина

Супруга арестованного по делу о взяточничестве замглавы Генштаба Вадима Шамарина была владелицей автомобиля стоимостью более 20 миллионов рублей, сообщает... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:51+0300

2024-05-23T13:51+0300

2024-05-23T13:56+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Супруга арестованного по делу о взяточничестве замглавы Генштаба Вадима Шамарина была владелицей автомобиля стоимостью более 20 миллионов рублей, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Отмечается, что Елизавета Шамарина приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE, стоимость которого, исходя из последнего размещенного объявления о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей.Тем не менее, согласно последней открытой декларации, Шамарин сам заработал всего 2,9 миллиона рублей за восемь лет. Семейный доход не превысил 3,1 миллиона рублей за этот же период. Из этой же декларации следует, что единственным автомобилем в автопарке семьи был Toyota RAV4, зарегистрированный на жену генерала.Сведения о доходах и имуществе гражданских служащих Вооруженных сил России перестали публиковаться в открытом доступе, начиная с 2021 года. Ранее СМИ сообщили, что Шамарина обвиняют в получении крупной взятки, за что ему грозит до 15 лет заключения в колонии.

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