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Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты
Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты - 23.05.2024, ПРАЙМ
Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты
Мигранты незаконно проживали в сгоревшем в Подмосковье доме, заведено уголовное дело, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:24+0300
2024-05-23T12:24+0300
2024-05-23T12:25+0300
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мигранты незаконно проживали в сгоревшем в Подмосковье доме, заведено уголовное дело, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram.Ранее агентству РИА Новости сообщили, что пожар произошел в СНТ в Истринском районе Московской области. По последним данным, в результате происшествия восемь человек пострадали, из них семь погибли."По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.там добавили, что возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции по пункту "а" чсти 2 статьи 322.1 УК РФ.
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Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, миграция
Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты
Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты, возбуждено дело
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мигранты незаконно проживали в сгоревшем в Подмосковье доме, заведено уголовное дело, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram.
Ранее агентству РИА Новости сообщили, что пожар произошел в СНТ в Истринском районе Московской области. По последним данным, в результате происшествия восемь человек пострадали, из них семь погибли.
"По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.
там добавили, что возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции по пункту "а" чсти 2 статьи 322.1 УК РФ.