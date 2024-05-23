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Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты
Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты - 23.05.2024, ПРАЙМ
Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты
Мигранты незаконно проживали в сгоревшем в Подмосковье доме, заведено уголовное дело, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:24+0300
2024-05-23T12:25+0300
происшествия
подмосковье
миграция
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мигранты незаконно проживали в сгоревшем в Подмосковье доме, заведено уголовное дело, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram.Ранее агентству РИА Новости сообщили, что пожар произошел в СНТ в Истринском районе Московской области. По последним данным, в результате происшествия восемь человек пострадали, из них семь погибли."По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.там добавили, что возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции по пункту "а" чсти 2 статьи 322.1 УК РФ.
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подмосковье, миграция
Происшествия, ПОДМОСКОВЬЕ, миграция
12:24 23.05.2024 (обновлено: 12:25 23.05.2024)
 
Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты

Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты, возбуждено дело

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мигранты незаконно проживали в сгоревшем в Подмосковье доме, заведено уголовное дело, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram.
Ранее агентству РИА Новости сообщили, что пожар произошел в СНТ в Истринском районе Московской области. По последним данным, в результате происшествия восемь человек пострадали, из них семь погибли.
"По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.
там добавили, что возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции по пункту "а" чсти 2 статьи 322.1 УК РФ.
 
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