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Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты

Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты - 23.05.2024, ПРАЙМ

Прокуратура: в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты

Мигранты незаконно проживали в сгоревшем в Подмосковье доме, заведено уголовное дело, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:24+0300

2024-05-23T12:24+0300

2024-05-23T12:25+0300

происшествия

подмосковье

миграция

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мигранты незаконно проживали в сгоревшем в Подмосковье доме, заведено уголовное дело, следует из сообщения подмосковной прокуратуры в Telegram.Ранее агентству РИА Новости сообщили, что пожар произошел в СНТ в Истринском районе Московской области. По последним данным, в результате происшествия восемь человек пострадали, из них семь погибли."По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом, который в последствии был предоставлен для проживания иностранным гражданам, не имеющим регистрации на территории Российской Федерации", - заявили в прокуратуре.там добавили, что возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции по пункту "а" чсти 2 статьи 322.1 УК РФ.

подмосковье

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подмосковье, миграция