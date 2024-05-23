Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин призвал сохранить уровень налогообложения доходов по депозитам - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240523/minfin-848429504.html
Минфин призвал сохранить уровень налогообложения доходов по депозитам
Минфин призвал сохранить уровень налогообложения доходов по депозитам - 23.05.2024, ПРАЙМ
Минфин призвал сохранить уровень налогообложения доходов по депозитам
Минфин России предлагает сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. выступая в четверг на... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:21+0300
2024-05-23T10:37+0300
налоги
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин России предлагает сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации."Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам", - сказал Силуанов.Он отметил, что мера несет социальный аспект, чтобы не затронуть большую часть граждан, которые хранят свои сбережения в банках.
https://1prime.ru/20240522/granty-848408191.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_54b5c29aa08fd4185377eeb034e5d303.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин рф
Налоги, Минфин РФ
10:21 23.05.2024 (обновлено: 10:37 23.05.2024)
 
Минфин призвал сохранить уровень налогообложения доходов по депозитам

Минфин России предложил сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин России предлагает сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.
"Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам", - сказал Силуанов.
Он отметил, что мера несет социальный аспект, чтобы не затронуть большую часть граждан, которые хранят свои сбережения в банках.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
Совфед увеличил перечень не облагаемых налогом на прибыль грантов юрлицам
Вчера, 14:16
 
НалогиМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала