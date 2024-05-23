https://1prime.ru/20240523/minfin-848429504.html

Минфин призвал сохранить уровень налогообложения доходов по депозитам

Минфин призвал сохранить уровень налогообложения доходов по депозитам - 23.05.2024, ПРАЙМ

Минфин призвал сохранить уровень налогообложения доходов по депозитам

Минфин России предлагает сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. выступая в четверг на... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T10:21+0300

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налоги

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин России предлагает сохранить на нынешнем уровне налогообложение доходов по депозитам, заявил министр финансов Антон Силуанов. выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации."Предлагаем сохранить уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам", - сказал Силуанов.Он отметил, что мера несет социальный аспект, чтобы не затронуть большую часть граждан, которые хранят свои сбережения в банках.

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