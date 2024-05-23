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В России сохранятся все действующие преференциальные режимы для бизнеса - 23.05.2024, ПРАЙМ
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В России сохранятся все действующие преференциальные режимы для бизнеса
В России сохранятся все действующие преференциальные режимы для бизнеса - 23.05.2024, ПРАЙМ
В России сохранятся все действующие преференциальные режимы для бизнеса
Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в... | 23.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме."Все действующие преференциальные режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и специнвестконтракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизирующие оговорки, - они продолжат свое действие и не поменяются", - сказал Силуанов.
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россия, минфин, новости
Налоги, РОССИЯ, Минфин, Новости
10:25 23.05.2024 (обновлено: 10:58 23.05.2024)
 
В России сохранятся все действующие преференциальные режимы для бизнеса

Силуанов: все действующие преференциальные режимы для бизнеса в РФ сохранятся

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Все действующие в настоящее время преференциальные налоговые режимы для российского бизнеса будут сохранены, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Все действующие преференциальные режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и специнвестконтракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизирующие оговорки, - они продолжат свое действие и не поменяются", - сказал Силуанов.
 
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