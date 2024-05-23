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Минфин обсудит с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин

Минфин обсудит с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин - 23.05.2024, ПРАЙМ

Минфин обсудит с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин

Минфин РФ готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль, сказал министр финансов Антон... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T10:28+0300

2024-05-23T10:28+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль, сказал министр финансов Антон Силуанов.Глава Минфина в четверг принимает участие в парламентских слушаниях в Госдуме по совершенствованию налогового законодательства."В ходе обсуждения налоговых новаций бизнес предлагал отказаться от использования оборотных налогов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые не учитывают его финансовый результат. Готовы обсуждать это предложение в увязке со справедливым увеличением ставки налога на прибыль организации", - сказал Силуанов.Он отметил, что в таком случае облагаться будет конечный результат, а не оборот компании. "Тем более что ныне действующая ставка налога на прибыль (20% - ред.) у нас одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик, например, мы знаем, что в Аргентине, Китае, Иране - ставка 25%", - добавил глава Минфина.Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, алюминия, золота (выведено из-под пошлин после повышения НДПИ). При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

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россия, минфин, новости