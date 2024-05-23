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Мишустин поручил подготовить стратегию пространственного развития России
Мишустин поручил подготовить стратегию пространственного развития России - 23.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил подготовить стратегию пространственного развития России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить проект обновленной стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:55+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить проект обновленной стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщает правительство России."Проект обновленной стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен и внесен в правительство до 30 августа. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 19 марта", - говорится в сообщении.Предполагается, что стратегия будет учитывать приоритеты пространственного развития и планы по развитию транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. В ней также будет обозначена стратегическая роль новых регионов страны.Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должны представить согласованные предложения по актуализации перечня федеральных схем территориального планирования, нормативному закреплению состава и роли схем территориального планирования, повышению эффективности использования действующей и создаваемой транспортной и энергетической инфраструктуры.Также Минэкономразвития нужно до 1 октября представить предложения по концепции государственной политики в сфере морского пространственного планирования.В рамках работы по повышению качества планирования развития транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минцифры и Минэкономразвития поручено представить в правительство план мероприятий по разработке государственной информационной системы "Транспортно-экономический баланс". Срок – до 1 июля.
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Экономика, РОССИЯ, правительство, Новости
Мишустин поручил подготовить стратегию пространственного развития России
Мишустин поручил подготовить проект обновленной стратегии пространственного развития РФ
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить проект обновленной стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщает правительство России.
"Проект обновленной стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года должен быть подготовлен и внесен в правительство до 30 августа. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 19 марта", - говорится в сообщении.
Предполагается, что стратегия будет учитывать приоритеты пространственного развития и планы по развитию транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. В ней также будет обозначена стратегическая роль новых регионов страны.
Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должны представить согласованные предложения по актуализации перечня федеральных схем территориального планирования, нормативному закреплению состава и роли схем территориального планирования, повышению эффективности использования действующей и создаваемой транспортной и энергетической инфраструктуры.
Также Минэкономразвития нужно до 1 октября представить предложения по концепции государственной политики в сфере морского пространственного планирования.
В рамках работы по повышению качества планирования развития транспортной инфраструктуры Минтрансу, Минцифры и Минэкономразвития поручено представить в правительство план мероприятий по разработке государственной информационной системы "Транспортно-экономический баланс". Срок – до 1 июля.