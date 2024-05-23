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Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России"

Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России" - 23.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России"

Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T16:08+0300

2024-05-23T16:08+0300

2024-05-23T16:32+0300

михаил мишустин

технологический суверенитет

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен общий порядок поддержки российских разработчиков и долгосрочное планирование развития технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании к Федеральному собранию. В частности, что очень важно, вводится долгосрочное планирование развития технологий. Устанавливается единая терминология, подходы на всех этапах - от исследований до поставки заказчику. В этот процесс теперь будут вовлечены крупные научные организации, крупные компании. Предусмотрен также и общий порядок поддержки российских разработчиков с обязательным практическим результатом", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.По его словам, правительство рассчитывает, что реализация этих мер поможет созданию конкурентоспособной отечественной высокотехнологичной продукции и налаживанию работы с производством."Это является главным условием решения важнейших социально-экономических задач, ну и, конечно, прежде всего, по повышению уровня жизни людей", - добавил премьер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

михаил мишустин, технологический суверенитет