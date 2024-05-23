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Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России"
Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России" - 23.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России"
Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:08+0300
2024-05-23T16:08+0300
2024-05-23T16:32+0300
михаил мишустин
технологический суверенитет
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен общий порядок поддержки российских разработчиков и долгосрочное планирование развития технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании к Федеральному собранию. В частности, что очень важно, вводится долгосрочное планирование развития технологий. Устанавливается единая терминология, подходы на всех этапах - от исследований до поставки заказчику. В этот процесс теперь будут вовлечены крупные научные организации, крупные компании. Предусмотрен также и общий порядок поддержки российских разработчиков с обязательным практическим результатом", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.По его словам, правительство рассчитывает, что реализация этих мер поможет созданию конкурентоспособной отечественной высокотехнологичной продукции и налаживанию работы с производством."Это является главным условием решения важнейших социально-экономических задач, ну и, конечно, прежде всего, по повышению уровня жизни людей", - добавил премьер.
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михаил мишустин, технологический суверенитет
Михаил Мишустин, технологический суверенитет
Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России"
Мишустин: закон о технологической политике РФ станет основой для достижения целей послания
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен общий порядок поддержки российских разработчиков и долгосрочное планирование развития технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании к Федеральному собранию. В частности, что очень важно, вводится долгосрочное планирование развития технологий. Устанавливается единая терминология, подходы на всех этапах - от исследований до поставки заказчику. В этот процесс теперь будут вовлечены крупные научные организации, крупные компании. Предусмотрен также и общий порядок поддержки российских разработчиков с обязательным практическим результатом", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
По его словам, правительство рассчитывает, что реализация этих мер поможет созданию конкурентоспособной отечественной высокотехнологичной продукции и налаживанию работы с производством.
"Это является главным условием решения важнейших социально-экономических задач, ну и, конечно, прежде всего, по повышению уровня жизни людей", - добавил премьер.