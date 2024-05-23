Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России" - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240523/mishustin-848451609.html
Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России"
Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России" - 23.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России"
Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:08+0300
2024-05-23T16:32+0300
михаил мишустин
технологический суверенитет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848052607_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5dc19ad47e08723b89e8868ba4f2491f.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен общий порядок поддержки российских разработчиков и долгосрочное планирование развития технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании к Федеральному собранию. В частности, что очень важно, вводится долгосрочное планирование развития технологий. Устанавливается единая терминология, подходы на всех этапах - от исследований до поставки заказчику. В этот процесс теперь будут вовлечены крупные научные организации, крупные компании. Предусмотрен также и общий порядок поддержки российских разработчиков с обязательным практическим результатом", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.По его словам, правительство рассчитывает, что реализация этих мер поможет созданию конкурентоспособной отечественной высокотехнологичной продукции и налаживанию работы с производством."Это является главным условием решения важнейших социально-экономических задач, ну и, конечно, прежде всего, по повышению уровня жизни людей", - добавил премьер.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0a/848052607_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_6a5fcda43a229175698ab1b94d7e12e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, технологический суверенитет
Михаил Мишустин, технологический суверенитет
16:08 23.05.2024 (обновлено: 16:32 23.05.2024)
 
Мишустин раскрыл детали проекта "О технологической политике в России"

Мишустин: закон о технологической политике РФ станет основой для достижения целей послания

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУтверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ
Утверждение кандидатуры председателя правительства в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Новый закон о технологической политике в РФ станет основой для достижения целей послания президента РФ Владимира Путина, в проекте, в частности, предусмотрен общий порядок поддержки российских разработчиков и долгосрочное планирование развития технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительством подготовлен законопроект о технологической политике. Он станет основой для достижения целей, которые были поставлены президентом в послании к Федеральному собранию. В частности, что очень важно, вводится долгосрочное планирование развития технологий. Устанавливается единая терминология, подходы на всех этапах - от исследований до поставки заказчику. В этот процесс теперь будут вовлечены крупные научные организации, крупные компании. Предусмотрен также и общий порядок поддержки российских разработчиков с обязательным практическим результатом", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
По его словам, правительство рассчитывает, что реализация этих мер поможет созданию конкурентоспособной отечественной высокотехнологичной продукции и налаживанию работы с производством.
"Это является главным условием решения важнейших социально-экономических задач, ну и, конечно, прежде всего, по повышению уровня жизни людей", - добавил премьер.
 
Михаил Мишустинтехнологический суверенитет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала