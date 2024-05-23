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Володин рассказал об исключениях из прогрессивной шкалы налогообложения - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Володин рассказал об исключениях из прогрессивной шкалы налогообложения
Володин рассказал об исключениях из прогрессивной шкалы налогообложения - 23.05.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал об исключениях из прогрессивной шкалы налогообложения
Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:33+0300
2024-05-23T12:12+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников спецоперации."Прогрессивная шкала должна быть справедливой… Она не коснется участников специальной военной операции. Они защищают нас, они защищают страну… Мы по итогам слушаний будем принимать рекомендации, считайте это нашей первой рекомендацией, настоятельной… При рассмотрении закона, который будете вносить, хотелось бы, чтобы правительство сразу учло предложение Государственной Думы", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.Минфин поддержал идею сохранения плоской шкалы НДФЛ для участников специальной военной операции, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства."Мы, конечно поддерживаем это предложение, это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке ", - прокомментировал он высказанное в ходе слушаний предложение сохранить плоскую шкалу НДФЛ для участников СВО.
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россия, новости
Налоги, РОССИЯ, Новости
10:33 23.05.2024 (обновлено: 12:12 23.05.2024)
 
Володин рассказал об исключениях из прогрессивной шкалы налогообложения

Володин: прогрессивная шкала налогообложения не затронет участников СВО

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников спецоперации.
"Прогрессивная шкала должна быть справедливой… Она не коснется участников специальной военной операции. Они защищают нас, они защищают страну… Мы по итогам слушаний будем принимать рекомендации, считайте это нашей первой рекомендацией, настоятельной… При рассмотрении закона, который будете вносить, хотелось бы, чтобы правительство сразу учло предложение Государственной Думы", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.
Минфин поддержал идею сохранения плоской шкалы НДФЛ для участников специальной военной операции, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства.
"Мы, конечно поддерживаем это предложение, это абсолютно справедливое предложение, потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке ", - прокомментировал он высказанное в ходе слушаний предложение сохранить плоскую шкалу НДФЛ для участников СВО.
 
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