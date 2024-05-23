https://1prime.ru/20240523/nalog-848432640.html
"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье
"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье
Ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30% с нынешних 20%, заявил глава "Деловой России" Алексей Репик. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:22+0300
2024-05-23T11:22+0300
2024-05-23T11:50+0300
налоги
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83004/39/830043931_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_b7215e80ad313d56d2db95dd2b20aa03.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30% с нынешних 20%, заявил глава "Деловой России" Алексей Репик."Что касается налога на прибыль: логика момента подсказывает необходимость увеличения номинальной ставки с нынешних довольно низких по мировым меркам 20%, например, до 30%", - сказал Репик, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным подготовке налоговых изменений."Но такая ставка для кого должна действовать? В первую очередь для рантье, для тех, кто эксплуатирует созданные в предыдущие годы активы", - добавил он.Те компании, которые наращивают свои инвестиции, по его мнению, должны иметь возможность уменьшить свою налоговую нагрузку.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83004/39/830043931_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_7c2b88f04940d58174b931201329157a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости
"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье
Репик: ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30%
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30% с нынешних 20%, заявил глава "Деловой России" Алексей Репик.
"Что касается налога на прибыль: логика момента подсказывает необходимость увеличения номинальной ставки с нынешних довольно низких по мировым меркам 20%, например, до 30%", - сказал Репик, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным подготовке налоговых изменений.
"Но такая ставка для кого должна действовать? В первую очередь для рантье, для тех, кто эксплуатирует созданные в предыдущие годы активы", - добавил он.
Те компании, которые наращивают свои инвестиции, по его мнению, должны иметь возможность уменьшить свою налоговую нагрузку.