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"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье - 23.05.2024, ПРАЙМ
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"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье
"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье
Ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30% с нынешних 20%, заявил глава "Деловой России" Алексей Репик. | 23.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30% с нынешних 20%, заявил глава "Деловой России" Алексей Репик."Что касается налога на прибыль: логика момента подсказывает необходимость увеличения номинальной ставки с нынешних довольно низких по мировым меркам 20%, например, до 30%", - сказал Репик, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным подготовке налоговых изменений."Но такая ставка для кого должна действовать? В первую очередь для рантье, для тех, кто эксплуатирует созданные в предыдущие годы активы", - добавил он.Те компании, которые наращивают свои инвестиции, по его мнению, должны иметь возможность уменьшить свою налоговую нагрузку.
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Налоги, РОССИЯ, Новости
11:22 23.05.2024 (обновлено: 11:50 23.05.2024)
 
"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье

Репик: ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлексей Репик
Алексей Репик - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30% с нынешних 20%, заявил глава "Деловой России" Алексей Репик.
"Что касается налога на прибыль: логика момента подсказывает необходимость увеличения номинальной ставки с нынешних довольно низких по мировым меркам 20%, например, до 30%", - сказал Репик, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным подготовке налоговых изменений.
"Но такая ставка для кого должна действовать? В первую очередь для рантье, для тех, кто эксплуатирует созданные в предыдущие годы активы", - добавил он.
Те компании, которые наращивают свои инвестиции, по его мнению, должны иметь возможность уменьшить свою налоговую нагрузку.
 
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