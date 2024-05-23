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"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье

"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Опора России" призвала увеличить ставку по налогу на прибыль для рантье

Ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30% с нынешних 20%, заявил глава "Деловой России" Алексей Репик. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T11:22+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ставка по налогу на прибыль для рантье должна быть увеличена до 30% с нынешних 20%, заявил глава "Деловой России" Алексей Репик."Что касается налога на прибыль: логика момента подсказывает необходимость увеличения номинальной ставки с нынешних довольно низких по мировым меркам 20%, например, до 30%", - сказал Репик, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным подготовке налоговых изменений."Но такая ставка для кого должна действовать? В первую очередь для рантье, для тех, кто эксплуатирует созданные в предыдущие годы активы", - добавил он.Те компании, которые наращивают свои инвестиции, по его мнению, должны иметь возможность уменьшить свою налоговую нагрузку.

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