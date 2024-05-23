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"Деловая Россия" поддержала увеличение налога на прибыль
"Деловая Россия" поддержала увеличение налога на прибыль - 23.05.2024, ПРАЙМ
"Деловая Россия" поддержала увеличение налога на прибыль
"Деловая Россия" поддерживает вариант повышения ставки налога на прибыль в России до 30% с одновременным предоставлением инвестиционного вычета на федеральную... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:21+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Деловая Россия" поддерживает вариант повышения ставки налога на прибыль в России до 30% с одновременным предоставлением инвестиционного вычета на федеральную часть налога, заявил глава бизнес-объединения Алексей Репик. "Из обсуждаемых сегодня вариантов ставки (налога на прибыль - ред.) 25%-26% на всех без разбора или номинальная ставка 30% с инвестиционной льготой - вычетом из федеральной части, которы позволит ее снизить в зависимости о объема инвестиций. Мне представляется единственно возможным второй вариант", - сказал Репик, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных подготовке налоговых изменений. Сейчас базовая ставка налога на прибыль в России составляет 20%, из которых 17% - это региональная часть, а остальные 3% - федеральная. Выступая ранее в ходе слушаний, глава Минфина России Антон Силуанов предложил увеличить инвестиционный налоговый вычет для бизнеса, который инвестирует в НИОКР. Однако, по мнению главы бизнес-объединения, механизм поощрения инвестиций должны быть более широким. "Я хочу предложить универсальный формат: чтобы те, кто инвестирует активно, могли уменьшить нагрузку если не до сегодняшних 20%, то в крайнем случае получить 1%-2%-3% роста нагрузки", - сказал Репик. "Стимулировать нужно прирост инвестиций, превышение вложений над уровнем амортизации", - подчеркнул он. Также, по его словам, "Деловая Россия" поддерживает предложение о замещении экспортных пошлин корректировкой НДПИ с учетом текущих реалий экспортных рынков.
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россия, новости
"Деловая Россия" поддержала увеличение налога на прибыль
Репик: "Деловая Россия" поддерживает налог на прибыль в 30 процентов
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Деловая Россия" поддерживает вариант повышения ставки налога на прибыль в России до 30% с одновременным предоставлением инвестиционного вычета на федеральную часть налога, заявил глава бизнес-объединения Алексей Репик.
"Из обсуждаемых сегодня вариантов ставки (налога на прибыль - ред.) 25%-26% на всех без разбора или номинальная ставка 30% с инвестиционной льготой - вычетом из федеральной части, которы позволит ее снизить в зависимости о объема инвестиций. Мне представляется единственно возможным второй вариант", - сказал Репик, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных подготовке налоговых изменений. Сейчас базовая ставка налога на прибыль в России составляет 20%, из которых 17% - это региональная часть, а остальные 3% - федеральная.
Выступая ранее в ходе слушаний, глава Минфина России Антон Силуанов предложил увеличить инвестиционный налоговый вычет для бизнеса, который инвестирует в НИОКР. Однако, по мнению главы бизнес-объединения, механизм поощрения инвестиций должны быть более широким.
"Я хочу предложить универсальный формат: чтобы те, кто инвестирует активно, могли уменьшить нагрузку если не до сегодняшних 20%, то в крайнем случае получить 1%-2%-3% роста нагрузки", - сказал Репик.
"Стимулировать нужно прирост инвестиций, превышение вложений над уровнем амортизации", - подчеркнул он.
Также, по его словам, "Деловая Россия" поддерживает предложение о замещении экспортных пошлин корректировкой НДПИ с учетом текущих реалий экспортных рынков.