https://1prime.ru/20240523/nalog-848436394.html

"Деловая Россия" поддержала увеличение налога на прибыль

"Деловая Россия" поддержала увеличение налога на прибыль - 23.05.2024, ПРАЙМ

"Деловая Россия" поддержала увеличение налога на прибыль

"Деловая Россия" поддерживает вариант повышения ставки налога на прибыль в России до 30% с одновременным предоставлением инвестиционного вычета на федеральную... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:21+0300

2024-05-23T12:21+0300

2024-05-23T12:21+0300

налоги

россия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Деловая Россия" поддерживает вариант повышения ставки налога на прибыль в России до 30% с одновременным предоставлением инвестиционного вычета на федеральную часть налога, заявил глава бизнес-объединения Алексей Репик. "Из обсуждаемых сегодня вариантов ставки (налога на прибыль - ред.) 25%-26% на всех без разбора или номинальная ставка 30% с инвестиционной льготой - вычетом из федеральной части, которы позволит ее снизить в зависимости о объема инвестиций. Мне представляется единственно возможным второй вариант", - сказал Репик, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных подготовке налоговых изменений. Сейчас базовая ставка налога на прибыль в России составляет 20%, из которых 17% - это региональная часть, а остальные 3% - федеральная. Выступая ранее в ходе слушаний, глава Минфина России Антон Силуанов предложил увеличить инвестиционный налоговый вычет для бизнеса, который инвестирует в НИОКР. Однако, по мнению главы бизнес-объединения, механизм поощрения инвестиций должны быть более широким. "Я хочу предложить универсальный формат: чтобы те, кто инвестирует активно, могли уменьшить нагрузку если не до сегодняшних 20%, то в крайнем случае получить 1%-2%-3% роста нагрузки", - сказал Репик. "Стимулировать нужно прирост инвестиций, превышение вложений над уровнем амортизации", - подчеркнул он. Также, по его словам, "Деловая Россия" поддерживает предложение о замещении экспортных пошлин корректировкой НДПИ с учетом текущих реалий экспортных рынков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новости