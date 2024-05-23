https://1prime.ru/20240523/nalog-848447632.html

Между странами G7 произошел раскол из-за налога на миллиардеров, пишет СМИ

Между странами G7 произошел раскол из-за налога на миллиардеров, пишет СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ

Между странами G7 произошел раскол из-за налога на миллиардеров, пишет СМИ

Вопрос налогообложения миллиардеров вызвал раскол среди стран G7, формулировки на эту тему были удалены из проекта коммюнике, подготавливаемого в рамках встречи | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:55+0300

2024-05-23T14:55+0300

2024-05-23T14:55+0300

g7

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Вопрос налогообложения миллиардеров вызвал раскол среди стран G7, формулировки на эту тему были удалены из проекта коммюнике, подготавливаемого в рамках встречи министров финансов стран G7, поскольку против них выступили США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "У стран "Большой семерки" нет единого мнения по поводу того, как облагать налогом богатейших людей мира… В раннем проекте коммюнике содержались формулировки об изучении путей расширения обмена информацией о самых богатых людях. В последней версии этот вопрос больше не упоминается… США, в которых на сегодняшний день проживает больше всего таких богатых людей, хотели, чтобы эта тема была удалена", - пишет агентство. По информации агентства, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не против введения "разумного" уровня налогообложения в отношении богатых в США, однако не согласна с предложенной формулировкой. В свою очередь, как пишет агентство, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что планирует продвигать вопрос налогообложения в отношении богатейших людей мира.

https://1prime.ru/20240523/nalogi-848440268.html

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