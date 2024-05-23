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Между странами G7 произошел раскол из-за налога на миллиардеров, пишет СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Между странами G7 произошел раскол из-за налога на миллиардеров, пишет СМИ
Между странами G7 произошел раскол из-за налога на миллиардеров, пишет СМИ - 23.05.2024, ПРАЙМ
Между странами G7 произошел раскол из-за налога на миллиардеров, пишет СМИ
Вопрос налогообложения миллиардеров вызвал раскол среди стран G7, формулировки на эту тему были удалены из проекта коммюнике, подготавливаемого в рамках встречи | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:55+0300
2024-05-23T14:55+0300
g7
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Вопрос налогообложения миллиардеров вызвал раскол среди стран G7, формулировки на эту тему были удалены из проекта коммюнике, подготавливаемого в рамках встречи министров финансов стран G7, поскольку против них выступили США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. "У стран "Большой семерки" нет единого мнения по поводу того, как облагать налогом богатейших людей мира… В раннем проекте коммюнике содержались формулировки об изучении путей расширения обмена информацией о самых богатых людях. В последней версии этот вопрос больше не упоминается… США, в которых на сегодняшний день проживает больше всего таких богатых людей, хотели, чтобы эта тема была удалена", - пишет агентство. По информации агентства, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не против введения "разумного" уровня налогообложения в отношении богатых в США, однако не согласна с предложенной формулировкой. В свою очередь, как пишет агентство, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что планирует продвигать вопрос налогообложения в отношении богатейших людей мира.
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g7
G7
14:55 23.05.2024
 
Между странами G7 произошел раскол из-за налога на миллиардеров, пишет СМИ

Bloomberg: вопрос налогообложения миллиардеров вызвал раскол среди стран G7

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Вопрос налогообложения миллиардеров вызвал раскол среди стран G7, формулировки на эту тему были удалены из проекта коммюнике, подготавливаемого в рамках встречи министров финансов стран G7, поскольку против них выступили США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
"У стран "Большой семерки" нет единого мнения по поводу того, как облагать налогом богатейших людей мира… В раннем проекте коммюнике содержались формулировки об изучении путей расширения обмена информацией о самых богатых людях. В последней версии этот вопрос больше не упоминается… США, в которых на сегодняшний день проживает больше всего таких богатых людей, хотели, чтобы эта тема была удалена", - пишет агентство.
По информации агентства, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не против введения "разумного" уровня налогообложения в отношении богатых в США, однако не согласна с предложенной формулировкой.
В свою очередь, как пишет агентство, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что планирует продвигать вопрос налогообложения в отношении богатейших людей мира.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Основная нагрузка - на богатых. В Госдуме обсудили налоги и справедливость
13:15
 
G7
 
 
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