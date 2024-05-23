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В Госдуме идут слушания по совершенствованию налогового законодательства

В Госдуме идут слушания по совершенствованию налогового законодательства - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме идут слушания по совершенствованию налогового законодательства

Парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы проходят в Государственной Думе, глава Минфина Антон Силуанов принимает в них участие. | 23.05.2024, ПРАЙМ

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налоги

антон силуанов

парламент

госдума

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы проходят в Государственной Думе, глава Минфина Антон Силуанов принимает в них участие.

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антон силуанов, парламент, госдума, видео