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В Госдуме идут слушания по совершенствованию налогового законодательства
В Госдуме идут слушания по совершенствованию налогового законодательства - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме идут слушания по совершенствованию налогового законодательства
Парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы проходят в Государственной Думе, глава Минфина Антон Силуанов принимает в них участие. | 23.05.2024, ПРАЙМ
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налоги
антон силуанов
парламент
госдума
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы проходят в Государственной Думе, глава Минфина Антон Силуанов принимает в них участие.
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LIVE: Парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства
LIVE: Парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства
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антон силуанов, парламент, госдума, видео
Налоги, Антон Силуанов, парламент, Госдума
В Госдуме идут слушания по совершенствованию налогового законодательства
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы проходят в Государственной Думе, глава Минфина Антон Силуанов принимает в них участие.
2024-05-23T10:18+0300
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