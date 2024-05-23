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Бизнес понял, что платить налоги лучше в России, заявил Володин - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Бизнес понял, что платить налоги лучше в России, заявил Володин
Бизнес понял, что платить налоги лучше в России, заявил Володин - 23.05.2024, ПРАЙМ
Бизнес понял, что платить налоги лучше в России, заявил Володин
Сегодня бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:39+0300
2024-05-23T11:39+0300
налоги
вячеслав володин
бизнес
россия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Сегодня бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налоговой системы."Сегодня и бизнес понимает: в России работать лучше, налоги надо платить здесь, развиваетесь вы здесь, выводить активы не надо, потому что кормили, посмотрите, полмира. Там налоги платили. Вот эти офшоры, покупка яхт, их регистрация за рубежом к чему привело? Там остались эти яхты, самолеты, там остались счета, на них деньги сегодня заморожены", - сказал Володин.Он подчеркнул, что все это должно работать на экономику России и благосостояние ее граждан, потому что "здесь все это создается"."Сейчас уже многое не вернешь. Но хотя бы то, что осталось, должно развиваться в интересах людей и страны. Другой все равно не будет у тех, кто решил туда выводить. Видите, как поступили - и поиздевались и издеваются, потому что им нужна слабая Россия, а нам она нужна сильная", - указал спикер Госдумы.
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вячеслав володин, бизнес, россия
Налоги, Вячеслав Володин, Бизнес, РОССИЯ
11:39 23.05.2024
 
Бизнес понял, что платить налоги лучше в России, заявил Володин

Володин: сегодня бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Сегодня бизнес понимает, что лучше работать и платить налоги в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налоговой системы.
"Сегодня и бизнес понимает: в России работать лучше, налоги надо платить здесь, развиваетесь вы здесь, выводить активы не надо, потому что кормили, посмотрите, полмира. Там налоги платили. Вот эти офшоры, покупка яхт, их регистрация за рубежом к чему привело? Там остались эти яхты, самолеты, там остались счета, на них деньги сегодня заморожены", - сказал Володин.
Он подчеркнул, что все это должно работать на экономику России и благосостояние ее граждан, потому что "здесь все это создается".
"Сейчас уже многое не вернешь. Но хотя бы то, что осталось, должно развиваться в интересах людей и страны. Другой все равно не будет у тех, кто решил туда выводить. Видите, как поступили - и поиздевались и издеваются, потому что им нужна слабая Россия, а нам она нужна сильная", - указал спикер Госдумы.
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НалогиВячеслав ВолодинБизнесРОССИЯ
 
 
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