https://1prime.ru/20240523/nalogi-848435787.html

Основная налоговая нагрузка должна быть на богатых, заявил Володин

Основная налоговая нагрузка должна быть на богатых, заявил Володин - 23.05.2024, ПРАЙМ

Основная налоговая нагрузка должна быть на богатых, заявил Володин

Нужно защитить средний класс, основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:10+0300

2024-05-23T12:10+0300

2024-05-23T12:10+0300

налоги

вячеслав володин

россия

богатые граждане

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/17/848430820_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_4da46a6f12a9ebed3a61defbf5681889.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Нужно защитить средний класс, основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В четверг в Госдуме проходят парламентские слушания, где продолжается обсуждение подходов к совершенствованию налоговой системы РФ."Нам надо защитить средний класс, но при этом, опять-таки, поддерживаем вас, основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", - сказал Володин на парламентских слушаниях.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вячеслав володин, россия, богатые граждане