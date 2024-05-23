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Основная налоговая нагрузка должна быть на богатых, заявил Володин
Основная налоговая нагрузка должна быть на богатых, заявил Володин - 23.05.2024, ПРАЙМ
Основная налоговая нагрузка должна быть на богатых, заявил Володин
Нужно защитить средний класс, основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:10+0300
2024-05-23T12:10+0300
2024-05-23T12:10+0300
налоги
вячеслав володин
россия
богатые граждане
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Нужно защитить средний класс, основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В четверг в Госдуме проходят парламентские слушания, где продолжается обсуждение подходов к совершенствованию налоговой системы РФ."Нам надо защитить средний класс, но при этом, опять-таки, поддерживаем вас, основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", - сказал Володин на парламентских слушаниях.
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вячеслав володин, россия, богатые граждане
Налоги, Вячеслав Володин, РОССИЯ, богатые граждане
Основная налоговая нагрузка должна быть на богатых, заявил Володин
Володин: нужно защитить средний класс, основная налоговая нагрузка должна быть на богатых
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Нужно защитить средний класс, основная налоговая нагрузка должна ложиться на богатых, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг в Госдуме проходят парламентские слушания, где продолжается обсуждение подходов к совершенствованию налоговой системы РФ.
"Нам надо защитить средний класс, но при этом, опять-таки, поддерживаем вас, основная налоговая нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги", - сказал Володин на парламентских слушаниях.