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Минфин не будет менять налоговый режим для самозанятых в России

Минфин не будет менять налоговый режим для самозанятых в России - 23.05.2024, ПРАЙМ

Минфин не будет менять налоговый режим для самозанятых в России

Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T13:43+0300

2024-05-23T13:43+0300

2024-05-23T13:53+0300

налоги

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года, как и планировалось, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, где продолжается обсуждение подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ."Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем. Поэтому все те предложения, которые сейчас были до этого озвучены, будут реализоваться", - ответил Силуанов на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, затронут ли изменения режим самозанятых.Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.

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