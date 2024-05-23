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Силуанов рассказал о будущем режима налогообложения для микробизнеса

Силуанов рассказал о будущем режима налогообложения для микробизнеса - 23.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о будущем режима налогообложения для микробизнеса

Текущий режим налогообложения для российского микробизнеса менять не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:05+0300

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2024-05-23T14:19+0300

налоги

антон силуанов

бизнес

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Текущий режим налогообложения для российского микробизнеса менять не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет", - сказал Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, где идет обсуждение подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ.

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антон силуанов, бизнес