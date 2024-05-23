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Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму
Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму - 23.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму
Правительство РФ внесет в Госдуму налоговые поправки вместе с поправками в бюджет в весеннюю сессию, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:13+0300
2024-05-23T14:13+0300
2024-05-23T14:19+0300
налоги
правительство рф
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесет в Госдуму налоговые поправки вместе с поправками в бюджет в весеннюю сессию, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме."Как и договаривались, внесем для обсуждения в весеннюю сессию три сразу законопроекта: это предложения по налоговой системе, предложения в Бюджетный кодекс и, конечно, поправки в федеральный бюджет", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства.
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правительство рф, антон силуанов, госдума
Налоги, Правительство РФ, Антон Силуанов, Госдума
Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму
Силуанов: правительство внесет в Госдуму налоговые поправки в весеннюю сессию
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесет в Госдуму налоговые поправки вместе с поправками в бюджет в весеннюю сессию, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Как и договаривались, внесем для обсуждения в весеннюю сессию три сразу законопроекта: это предложения по налоговой системе, предложения в Бюджетный кодекс и, конечно, поправки в федеральный бюджет", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства.