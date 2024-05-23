Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240523/nalogi-848443964.html
Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму
Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму - 23.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму
Правительство РФ внесет в Госдуму налоговые поправки вместе с поправками в бюджет в весеннюю сессию, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:13+0300
2024-05-23T14:19+0300
налоги
правительство рф
антон силуанов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесет в Госдуму налоговые поправки вместе с поправками в бюджет в весеннюю сессию, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме."Как и договаривались, внесем для обсуждения в весеннюю сессию три сразу законопроекта: это предложения по налоговой системе, предложения в Бюджетный кодекс и, конечно, поправки в федеральный бюджет", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
правительство рф, антон силуанов, госдума
Налоги, Правительство РФ, Антон Силуанов, Госдума
14:13 23.05.2024 (обновлено: 14:19 23.05.2024)
 
Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму

Силуанов: правительство внесет в Госдуму налоговые поправки в весеннюю сессию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесет в Госдуму налоговые поправки вместе с поправками в бюджет в весеннюю сессию, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Как и договаривались, внесем для обсуждения в весеннюю сессию три сразу законопроекта: это предложения по налоговой системе, предложения в Бюджетный кодекс и, конечно, поправки в федеральный бюджет", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства.
 
НалогиПравительство РФАнтон СилуановГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала