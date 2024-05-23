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Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму

Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму - 23.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов раскрыл, когда правительство внесет налоговые поправки в Госдуму

Правительство РФ внесет в Госдуму налоговые поправки вместе с поправками в бюджет в весеннюю сессию, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:13+0300

2024-05-23T14:13+0300

2024-05-23T14:19+0300

налоги

правительство рф

антон силуанов

госдума

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ внесет в Госдуму налоговые поправки вместе с поправками в бюджет в весеннюю сессию, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме."Как и договаривались, внесем для обсуждения в весеннюю сессию три сразу законопроекта: это предложения по налоговой системе, предложения в Бюджетный кодекс и, конечно, поправки в федеральный бюджет", - сказал он в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства.

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правительство рф, антон силуанов, госдума