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Силуанов оценил идею сохранить налоговую нагрузку на дивиденды

Силуанов оценил идею сохранить налоговую нагрузку на дивиденды - 23.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов оценил идею сохранить налоговую нагрузку на дивиденды

Сохранение текущей налоговой нагрузки на дивиденды является хорошей идеей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:15+0300

2024-05-23T14:15+0300

2024-05-23T14:24+0300

налоги

антон силуанов

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Сохранение текущей налоговой нагрузки на дивиденды является хорошей идеей, сообщил министр финансов России Антон Силуанов."Также было предложение по дивидендам, не менять налоговую нагрузку при выплате дивидендов - эта хорошая идея заключается в том, чтобы больше зарабатывать: получишь больше прибыли, соответственно, лучше будешь работать, и при распределении прибыли на дивиденды, мне кажется, это хорошая идея о том, чтобы сохранить уровни налогообложения", - сообщил Силуанов, выступая в Госдуме.

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антон силуанов