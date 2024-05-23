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Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах - 23.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах
Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:19+0300
2024-05-23T15:19+0300
налоги
минфин рф
госдума
антон силуанов
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным обсуждению подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ."Хороший разговор состоялся. Хотел поблагодарить парламент за то, что такая возможность есть... Если говорить об итогах обсуждения, то, мне кажется, что самый главный итог - это то, что наши взгляды по изменению налоговой системы, по совершенствованию налогообложения совпадают. Главное, что у нас одни и те же самые оценки понимания справедливости налоговой системы - что нужно менять, что нужно совершенствовать. Вижу поддержку необходимости постепенного отказа от плоской шкалы налогообложения, перехода к прогрессии", - сказал Силуанов, обращаясь к депутатам в своем заключительном слове.Глава Минфина отметил, что министерство слышит предложения по порогам для малого бизнеса и по режиму самозанятых - обязательства по нему будут выполнены."Видим, слышим предложения по порогам для малого бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения, понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет, наоборот. Также и по самозанятым - я уже высказывал позицию - то, что все те обязательства, которые были, подтверждаются и будут обеспечены в течение 10 лет, режим меняться не будет", - сказал Силуанов.Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.
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минфин рф, госдума, антон силуанов
Налоги, Минфин РФ, Госдума, Антон Силуанов
15:19 23.05.2024
 
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах

Силуанов: Минфин и законодатели одинаково понимают справедливость в налоговых изменениях

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным обсуждению подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ.
"Хороший разговор состоялся. Хотел поблагодарить парламент за то, что такая возможность есть... Если говорить об итогах обсуждения, то, мне кажется, что самый главный итог - это то, что наши взгляды по изменению налоговой системы, по совершенствованию налогообложения совпадают. Главное, что у нас одни и те же самые оценки понимания справедливости налоговой системы - что нужно менять, что нужно совершенствовать. Вижу поддержку необходимости постепенного отказа от плоской шкалы налогообложения, перехода к прогрессии", - сказал Силуанов, обращаясь к депутатам в своем заключительном слове.
Глава Минфина отметил, что министерство слышит предложения по порогам для малого бизнеса и по режиму самозанятых - обязательства по нему будут выполнены.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
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10:28
"Видим, слышим предложения по порогам для малого бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения, понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет, наоборот. Также и по самозанятым - я уже высказывал позицию - то, что все те обязательства, которые были, подтверждаются и будут обеспечены в течение 10 лет, режим меняться не будет", - сказал Силуанов.
Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.
 
НалогиМинфин РФГосдумаАнтон Силуанов
 
 
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