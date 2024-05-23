https://1prime.ru/20240523/nalogi-848449020.html

Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах

Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах - 23.05.2024, ПРАЙМ

Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах

Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:19+0300

2024-05-23T15:19+0300

2024-05-23T15:19+0300

налоги

минфин рф

госдума

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/57/829575756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_891ff4c79c8410bdca4cb29d09a86a00.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным обсуждению подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ."Хороший разговор состоялся. Хотел поблагодарить парламент за то, что такая возможность есть... Если говорить об итогах обсуждения, то, мне кажется, что самый главный итог - это то, что наши взгляды по изменению налоговой системы, по совершенствованию налогообложения совпадают. Главное, что у нас одни и те же самые оценки понимания справедливости налоговой системы - что нужно менять, что нужно совершенствовать. Вижу поддержку необходимости постепенного отказа от плоской шкалы налогообложения, перехода к прогрессии", - сказал Силуанов, обращаясь к депутатам в своем заключительном слове.Глава Минфина отметил, что министерство слышит предложения по порогам для малого бизнеса и по режиму самозанятых - обязательства по нему будут выполнены."Видим, слышим предложения по порогам для малого бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения, понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет, наоборот. Также и по самозанятым - я уже высказывал позицию - то, что все те обязательства, которые были, подтверждаются и будут обеспечены в течение 10 лет, режим меняться не будет", - сказал Силуанов.Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.

https://1prime.ru/20240523/minfin-848430112.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин рф, госдума, антон силуанов