https://1prime.ru/20240523/nalogi-848449020.html
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах - 23.05.2024, ПРАЙМ
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах
Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:19+0300
2024-05-23T15:19+0300
2024-05-23T15:19+0300
налоги
минфин рф
госдума
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/57/829575756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_891ff4c79c8410bdca4cb29d09a86a00.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным обсуждению подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ."Хороший разговор состоялся. Хотел поблагодарить парламент за то, что такая возможность есть... Если говорить об итогах обсуждения, то, мне кажется, что самый главный итог - это то, что наши взгляды по изменению налоговой системы, по совершенствованию налогообложения совпадают. Главное, что у нас одни и те же самые оценки понимания справедливости налоговой системы - что нужно менять, что нужно совершенствовать. Вижу поддержку необходимости постепенного отказа от плоской шкалы налогообложения, перехода к прогрессии", - сказал Силуанов, обращаясь к депутатам в своем заключительном слове.Глава Минфина отметил, что министерство слышит предложения по порогам для малого бизнеса и по режиму самозанятых - обязательства по нему будут выполнены."Видим, слышим предложения по порогам для малого бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения, понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет, наоборот. Также и по самозанятым - я уже высказывал позицию - то, что все те обязательства, которые были, подтверждаются и будут обеспечены в течение 10 лет, режим меняться не будет", - сказал Силуанов.Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.
https://1prime.ru/20240523/minfin-848430112.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/57/829575756_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c60eb2742feff9fff91112679652bb04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин рф, госдума, антон силуанов
Налоги, Минфин РФ, Госдума, Антон Силуанов
Силуанов отметил понимание между Минфином и ГД о справедливости в налогах
Силуанов: Минфин и законодатели одинаково понимают справедливость в налоговых изменениях
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ и законодатели сходятся во взглядах касательно справедливости в рамках совершенствования налоговой системы, состоялся хороший диалог, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным обсуждению подходов к совершенствованию налогового законодательства РФ.
"Хороший разговор состоялся. Хотел поблагодарить парламент за то, что такая возможность есть... Если говорить об итогах обсуждения, то, мне кажется, что самый главный итог - это то, что наши взгляды по изменению налоговой системы, по совершенствованию налогообложения совпадают. Главное, что у нас одни и те же самые оценки понимания справедливости налоговой системы - что нужно менять, что нужно совершенствовать. Вижу поддержку необходимости постепенного отказа от плоской шкалы налогообложения, перехода к прогрессии", - сказал Силуанов, обращаясь к депутатам в своем заключительном слове.
Глава Минфина отметил, что министерство слышит предложения по порогам для малого бизнеса и по режиму самозанятых - обязательства по нему будут выполнены.
Минфин обсудит с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин
"Видим, слышим предложения по порогам для малого бизнеса, который применяет упрощенную систему налогообложения, понимаем и еще раз подтверждаем, что для микробизнеса никаких изменений не будет, наоборот. Также и по самозанятым - я уже высказывал позицию - то, что все те обязательства, которые были, подтверждаются и будут обеспечены в течение 10 лет, режим меняться не будет", - сказал Силуанов.
Публичное обсуждение налоговых изменений началось в понедельник, 20 мая на комитете Госдумы по бюджету и налогам при участии бизнес-объединений, экспертов, учёных и других заинтересованных лиц. В работу по совершенствованию налоговой системы будут положены принципы обеспечения стабильных и предсказуемых условий налогообложения, отмечали участники обсуждения.