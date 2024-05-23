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Потанин одобрил увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Потанин одобрил увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами
Потанин одобрил увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами - 23.05.2024, ПРАЙМ
Потанин одобрил увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами
Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T15:34+0300
2024-05-23T15:51+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и сделает планирование более предсказуемым."Как предприниматель выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса", - сказал Потанин журналистам.Ставка по налогу на прибыль для компаний в РФ сейчас составляет 20%. Как ранее отметил глава Минфина Антон Силуанов, действующая ставка этого налога в России - одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик. Например, по его словам, в Аргентине, Китае и Иране ставка составляет 25%.Силуанов также добавил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.
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россия, налогообложение, новости
Налоги, РОССИЯ, налогообложение, Новости
15:34 23.05.2024 (обновлено: 15:51 23.05.2024)
 
Потанин одобрил увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами

Потанин поддержал увеличение налогообложения для граждан с высокими доходами

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Потанин
Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент "Норникеля" Владимир Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо одноразовых платежей: по его мнению, это распределит нагрузку бизнеса и сделает планирование более предсказуемым.
"Как предприниматель выступаю за увеличение налога на прибыль вместо сборов и одноразовых платежей. Государству необходимы сейчас дополнительные доходы и лучше их получать через рост налога на прибыль. Что распределит нагрузку между всеми компаниями, кто успешно зарабатывает в нашей стране, в том числе и на внутреннем рынке, и сделает предсказуемой систему планирования, что важно для бизнеса", - сказал Потанин журналистам.
Ставка по налогу на прибыль для компаний в РФ сейчас составляет 20%. Как ранее отметил глава Минфина Антон Силуанов, действующая ставка этого налога в России - одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик. Например, по его словам, в Аргентине, Китае и Иране ставка составляет 25%.
Силуанов также добавил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль.
 
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