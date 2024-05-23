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В Минфине раскрыли, на кого будут равняться в прогрессии по НДФЛ

В Минфине раскрыли, на кого будут равняться в прогрессии по НДФЛ - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Минфине раскрыли, на кого будут равняться в прогрессии по НДФЛ

Минфин будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система России была конкурентоспособна по сравнению со... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T10:21+0300

2024-05-23T10:21+0300

2024-05-23T12:11+0300

россия

минфин

налоговая система

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система России была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме."Мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь, с нашими ближайшими странами-соседями", - заявил он.Кроме того, по словам министра, все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут на решение социальных задач."При определении подходов совершенствования налогообложения НДФЛ предлагаем руководствоваться следующим.. Принцип справедливости будет работать и при использовании уплаченных дополнительных налогов: все средства пойдут на социальные цели, решение важнейших для людей задач, поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги", - сказал он.

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россия, минфин, налоговая система