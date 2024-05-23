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Володин рассказал, что необходимо для совершенствования налогой системы - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Володин рассказал, что необходимо для совершенствования налогой системы
Володин рассказал, что необходимо для совершенствования налогой системы - 23.05.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал, что необходимо для совершенствования налогой системы
По итогам больших парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы будут приняты рекомендации, которые направят в правительство, заявил спикер... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:05+0300
2024-05-23T11:06+0300
россия
вячеслав володин
госдума
налоговая система
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. По итогам больших парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы будут приняты рекомендации, которые направят в правительство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В четверг в Думе проходят парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы. "Наш сегодняшний разговор будет основой для того, чтобы мы приняли, затем, рекомендации, направили в правительство, которое, надеемся, учтет предложение больших парламентских слушаний, и дальше уже внесет законодательную инициативу в Государственную думу, которая будет рассмотрена в соответствии с нашими нормами и правилами. Публично, без каких-то экстренных ситуаций в части ускорения процедур, для того чтобы мы скрупулезно изучили все предложения и потом вышли на принятие норм закона, который касается абсолютно всех", - сказал Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.По словам депутата, вопрос совершенствования налоговой системы назрел, но для этого необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач.
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россия, вячеслав володин, госдума, налоговая система
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, налоговая система
11:05 23.05.2024 (обновлено: 11:06 23.05.2024)
 
Володин рассказал, что необходимо для совершенствования налогой системы

Володин: для совершенствования налоговой системы нужно менять законодательство

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . POOL
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. По итогам больших парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы будут приняты рекомендации, которые направят в правительство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг в Думе проходят парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы.
"Наш сегодняшний разговор будет основой для того, чтобы мы приняли, затем, рекомендации, направили в правительство, которое, надеемся, учтет предложение больших парламентских слушаний, и дальше уже внесет законодательную инициативу в Государственную думу, которая будет рассмотрена в соответствии с нашими нормами и правилами. Публично, без каких-то экстренных ситуаций в части ускорения процедур, для того чтобы мы скрупулезно изучили все предложения и потом вышли на принятие норм закона, который касается абсолютно всех", - сказал Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.
По словам депутата, вопрос совершенствования налоговой системы назрел, но для этого необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач.
 
РОССИЯВячеслав ВолодинГосдуманалоговая система
 
 
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