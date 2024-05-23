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Володин рассказал, что необходимо для совершенствования налогой системы
Володин рассказал, что необходимо для совершенствования налогой системы - 23.05.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал, что необходимо для совершенствования налогой системы
По итогам больших парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы будут приняты рекомендации, которые направят в правительство, заявил спикер... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:05+0300
2024-05-23T11:05+0300
2024-05-23T11:06+0300
россия
вячеслав володин
госдума
налоговая система
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. По итогам больших парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы будут приняты рекомендации, которые направят в правительство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В четверг в Думе проходят парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы. "Наш сегодняшний разговор будет основой для того, чтобы мы приняли, затем, рекомендации, направили в правительство, которое, надеемся, учтет предложение больших парламентских слушаний, и дальше уже внесет законодательную инициативу в Государственную думу, которая будет рассмотрена в соответствии с нашими нормами и правилами. Публично, без каких-то экстренных ситуаций в части ускорения процедур, для того чтобы мы скрупулезно изучили все предложения и потом вышли на принятие норм закона, который касается абсолютно всех", - сказал Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.По словам депутата, вопрос совершенствования налоговой системы назрел, но для этого необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач.
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россия, вячеслав володин, госдума, налоговая система
РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, налоговая система
Володин рассказал, что необходимо для совершенствования налогой системы
Володин: для совершенствования налоговой системы нужно менять законодательство
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. По итогам больших парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы будут приняты рекомендации, которые направят в правительство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В четверг в Думе проходят парламентские слушания по совершенствованию налоговой системы.
"Наш сегодняшний разговор будет основой для того, чтобы мы приняли, затем, рекомендации, направили в правительство, которое, надеемся, учтет предложение больших парламентских слушаний, и дальше уже внесет законодательную инициативу в Государственную думу, которая будет рассмотрена в соответствии с нашими нормами и правилами. Публично, без каких-то экстренных ситуаций в части ускорения процедур, для того чтобы мы скрупулезно изучили все предложения и потом вышли на принятие норм закона, который касается абсолютно всех", - сказал Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы.
По словам депутата, вопрос совершенствования налоговой системы назрел, но для этого необходимо менять законодательство, потому что плоская налоговая шкала не решает нужных задач.