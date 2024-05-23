https://1prime.ru/20240523/nalogovaya-sistema-848436920.html
Налоговая система создаст основу для сильного бизнеса, заявил Володин
Налоговая система создаст основу для сильного бизнеса, заявил Володин - 23.05.2024, ПРАЙМ
Налоговая система создаст основу для сильного бизнеса, заявил Володин
Володин: налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:31+0300
2024-05-23T12:31+0300
2024-05-23T12:31+0300
россия
налоговая система
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Володин: налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний в четверг. "Налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, тогда будет сильная экономика", - сказал Володин. Спикер Госдумы также отметил, что и бизнесмены должны это понимать, "а не использовать наши налоговые льготы, то что процентные ставки ниже, для того чтобы вывозить за пределы". Володин сказал, что этот разговор, наверняка, будет отдельной темой при рассмотрении законодательных инициатив правительством. -0-
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россия, налоговая система
РОССИЯ, налоговая система
Налоговая система создаст основу для сильного бизнеса, заявил Володин
Володин: налоговая система должна создать основу для сильного бизнеса
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Володин: налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний в четверг.
"Налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, тогда будет сильная экономика", - сказал Володин.
Спикер Госдумы также отметил, что и бизнесмены должны это понимать, "а не использовать наши налоговые льготы, то что процентные ставки ниже, для того чтобы вывозить за пределы". Володин сказал, что этот разговор, наверняка, будет отдельной темой при рассмотрении законодательных инициатив правительством. -0-
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