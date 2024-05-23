https://1prime.ru/20240523/nalogovaya-sistema-848436920.html

Налоговая система создаст основу для сильного бизнеса, заявил Володин

Налоговая система создаст основу для сильного бизнеса, заявил Володин - 23.05.2024, ПРАЙМ

Налоговая система создаст основу для сильного бизнеса, заявил Володин

Володин: налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:31+0300

2024-05-23T12:31+0300

2024-05-23T12:31+0300

россия

налоговая система

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Володин: налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний в четверг. "Налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, тогда будет сильная экономика", - сказал Володин. Спикер Госдумы также отметил, что и бизнесмены должны это понимать, "а не использовать наши налоговые льготы, то что процентные ставки ниже, для того чтобы вывозить за пределы". Володин сказал, что этот разговор, наверняка, будет отдельной темой при рассмотрении законодательных инициатив правительством. -0-

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россия, налоговая система