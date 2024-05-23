https://1prime.ru/20240523/nastuplenie-848450625.html

Удара по Харькову не будет. Своей цели русские уже достигли

Удара по Харькову не будет. Своей цели русские уже достигли - 23.05.2024, ПРАЙМ

Удара по Харькову не будет. Своей цели русские уже достигли

Продвижение российских войск в Харьковской области замедлилось, но своей предполагаемой цели они достигли — оттянули подразделения ВСУ с других фронтов, пишет... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T15:49+0300

2024-05-23T15:49+0300

2024-05-23T15:56+0300

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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Продвижение российских войск в Харьковской области замедлилось, но своей предполагаемой цели они достигли — оттянули подразделения ВСУ с других фронтов, пишет чешское издание Seznam zprávy.Как отмечает автор, русские были хорошо подготовлены и использовали технологические преимущества.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа данный момент, как указывается в публикации, российские войска продвинулись на десять километров к поселкам Глубокое и Лукьянка, сейчас линия фронта практически не двигается. За последнюю неделю ВС России продвинулись на два-три километра, но продвижение замедляется.Около 80% территории, контролируемой российскими силами в Харьковской области, была взята ими за первые три дня.По мнению автора, российские соединения испытывают проблемы со снабжением из-за того, что пути пролетают через контролируемую ВСУ территорию.Сейчас украинское командование не располагает большими резервами, задействовало часть бригад, которые в последнее время находились на других участках фронта.Автор статьи считает, что российское наступление выполнило предполагаемую задачу и заставило Киев перебросить в Харьковскую область силы, которые могли защищать другие участки фронта.При этом отмечается, что наступление сопровождалось интенсивным и эффективным российским электронным ударом, который значительно ограничил способность украинских сил реагировать, оценивать обстановку и принимать решения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240522/ukraina-848406139.html

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украина, всу, вс рф, харьковская область