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В ТПП рассказали, какими темпами должна расти прогрессивная ставка НДФЛ

В ТПП рассказали, какими темпами должна расти прогрессивная ставка НДФЛ - 23.05.2024, ПРАЙМ

В ТПП рассказали, какими темпами должна расти прогрессивная ставка НДФЛ

Движение по прогрессивной шкале НДФЛ должно быть плавным: ставка подоходного налога должна расти для налогоплательщика постепенно по мере увеличения его дохода, | 23.05.2024, ПРАЙМ

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2024-05-23T12:00+0300

экономика

россия

тпп

прогрессивная шкала ндфл

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Движение по прогрессивной шкале НДФЛ должно быть плавным: ставка подоходного налога должна расти для налогоплательщика постепенно по мере увеличения его дохода, считает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. "Мне кажется, что и здесь нужно сделать плавное движение вверх: не говорить о двух ступенях 13%-15% или 13%-20%, а так, чтобы было несколько ступеней", - сказал Катырин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященным подготовке налоговых изменений. Сейчас в России действует двухступенчатая прогрессия по НДФЛ: базовая ставка налога составляет 13%, а доходы сверх 5 миллионов рублей в год облагаются по ставке 15%. По мнению Катырина, более многоступенчатая дифференциация облагаемого налога позволит более справедливо подходить к налогообложению. "И я думаю, легче будут соглашаться все наши коллеги на то, что такая прогрессивная шкала будет более эффективно работать", - сказал он. При этом, по словам главы ТПП, сама идея расширения прогрессии по НДФЛ никаких возражений у бизнеса и у предпринимателей не вызывает. "Отношение к этому как вообще к посылу - справедливо. Все говорят: да, те кто получает больше, должны платить побольше", - заявил Катырин.

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россия, тпп, прогрессивная шкала ндфл