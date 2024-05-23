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Минфин выступил против повышения ставки НДС из-за рисков инфляции
Минфин выступил против повышения ставки НДС из-за рисков инфляции - 23.05.2024, ПРАЙМ
Минфин выступил против повышения ставки НДС из-за рисков инфляции
Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T10:26+0300
2024-05-23T10:26+0300
2024-05-23T12:04+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов Антон Силуанов."Поддерживаем предложения депутатов и бизнеса, озвученные в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.
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ндс, инфляция в россии
Налоги, НДС, инфляция в России
Минфин выступил против повышения ставки НДС из-за рисков инфляции
Силуанов: Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Поддерживаем предложения депутатов и бизнеса, озвученные в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.