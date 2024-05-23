https://1prime.ru/20240523/nds-848430016.html

Минфин выступил против повышения ставки НДС из-за рисков инфляции

Минфин выступил против повышения ставки НДС из-за рисков инфляции - 23.05.2024, ПРАЙМ

Минфин выступил против повышения ставки НДС из-за рисков инфляции

Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T10:26+0300

2024-05-23T10:26+0300

2024-05-23T12:04+0300

налоги

ндс

инфляция в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/56/829575671_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_08a2bfa163d45d6eee4b2d7bed1a35ee.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин поддерживает предложение депутатов и бизнеса не повышать ставку НДС с текущего уровня в 20%, иначе это может ускорить инфляцию, заявил министр финансов Антон Силуанов."Поддерживаем предложения депутатов и бизнеса, озвученные в рамках проведенных консультаций, о неповышении ставки НДС. Поскольку в нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции", - сказал Силуанов, выступая в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ндс, инфляция в россии