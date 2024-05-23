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Норвегия запретит въезд для российских туристов

Норвегия запретит въезд для российских туристов - 23.05.2024, ПРАЙМ

Норвегия запретит въезд для российских туристов

Власти Норвегии приняли решение ввести дополнительные ограничения на въезд российских граждан в страну. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T08:46+0300

2024-05-23T08:46+0300

2024-05-23T08:46+0300

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норвегия

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Власти Норвегии приняли решение ввести дополнительные ограничения на въезд российских граждан в страну.Сообщается, что новые правила вступают в силу 29 мая и будут касаться туристических и других поездок, которые не предполагают первостепенной важности. Более того, ужесточение правил распространяется и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения.Тем не менее, Норвегия готова делать исключения для россиян, приезжающих в страну с целью навестить родственников. Также исключения будут касаться рабочий и учебных поездок.Отмечается, что норвежские власти внимательно наблюдают за ситуацией на границе и пересечениями границы в погранпункте Стурскуг и готовы принять меры в случае необходимости.

норвегия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, норвегия, санкции против рф