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Норвегия запретит въезд для российских туристов
Норвегия запретит въезд для российских туристов - 23.05.2024, ПРАЙМ
Норвегия запретит въезд для российских туристов
Власти Норвегии приняли решение ввести дополнительные ограничения на въезд российских граждан в страну. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T08:46+0300
2024-05-23T08:46+0300
2024-05-23T08:46+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Власти Норвегии приняли решение ввести дополнительные ограничения на въезд российских граждан в страну.Сообщается, что новые правила вступают в силу 29 мая и будут касаться туристических и других поездок, которые не предполагают первостепенной важности. Более того, ужесточение правил распространяется и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения.Тем не менее, Норвегия готова делать исключения для россиян, приезжающих в страну с целью навестить родственников. Также исключения будут касаться рабочий и учебных поездок.Отмечается, что норвежские власти внимательно наблюдают за ситуацией на границе и пересечениями границы в погранпункте Стурскуг и готовы принять меры в случае необходимости.
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россия, норвегия, санкции против рф
РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, санкции против РФ
Норвегия запретит въезд для российских туристов
Норвегия запретит въезд для российских туристов с 29 мая
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Власти Норвегии приняли решение ввести дополнительные ограничения на въезд российских граждан в страну.
Сообщается, что новые правила вступают в силу 29 мая и будут касаться туристических и других поездок, которые не предполагают первостепенной важности. Более того, ужесточение правил распространяется и на тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения.
Тем не менее, Норвегия готова делать исключения для россиян, приезжающих в страну с целью навестить родственников. Также исключения будут касаться рабочий и учебных поездок.
Отмечается, что норвежские власти внимательно наблюдают за ситуацией на границе и пересечениями границы в погранпункте Стурскуг и готовы принять меры в случае необходимости.