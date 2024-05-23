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Песков раскритиковал ограничения Норвегии в отношении туристов из России - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Песков раскритиковал ограничения Норвегии в отношении туристов из России
Песков раскритиковал ограничения Норвегии в отношении туристов из России - 23.05.2024, ПРАЙМ
Песков раскритиковал ограничения Норвегии в отношении туристов из России
Решение Норвегии запретить въезд российским туристам носит дискриминационный характер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:15+0300
2024-05-23T12:26+0300
политика
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новости
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Решение Норвегии запретить въезд российским туристам носит дискриминационный характер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Безусловно, подобные решения - они не могут оставаться без ответа - это первое. Второе - конечно же, решение исключительно дискриминационное", — сказал пресс-секретарь главы государства.Кроме того, Москва сожалеет, что Норвегия выбрала путь ухудшения отношений.Ранее сообщалось, что ограничения въезда коснутся российских граждан, которым были выданы визы до ужесточения правил весной 2022 года, а также тех, кому визы были выданы другими странами Шенгенской зоны.Тем не менее, исключения будут сделаны для россиян, приезжающих в Норвегию навестить родственников, а также для тех, кто едет на работу или учебу.
https://1prime.ru/20240523/norvegiya-848426319.html
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россия, норвегия, туризм, новости, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Туризм, Новости, Дмитрий Песков
12:15 23.05.2024 (обновлено: 12:26 23.05.2024)
 
Песков раскритиковал ограничения Норвегии в отношении туристов из России

Песков назвал запрет въезда российских туристов в Норвегию дискриминационным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Решение Норвегии запретить въезд российским туристам носит дискриминационный характер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, подобные решения - они не могут оставаться без ответа - это первое. Второе - конечно же, решение исключительно дискриминационное", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Кроме того, Москва сожалеет, что Норвегия выбрала путь ухудшения отношений.
Ранее сообщалось, что ограничения въезда коснутся российских граждан, которым были выданы визы до ужесточения правил весной 2022 года, а также тех, кому визы были выданы другими странами Шенгенской зоны.
Тем не менее, исключения будут сделаны для россиян, приезжающих в Норвегию навестить родственников, а также для тех, кто едет на работу или учебу.
Флаг Норвегии
Норвегия запретит въезд для российских туристов
08:46
 
ПолитикаРОССИЯНОРВЕГИЯТуризмНовостиДмитрий Песков
 
 
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