https://1prime.ru/20240523/norvegiya-848436146.html

Песков раскритиковал ограничения Норвегии в отношении туристов из России

Песков раскритиковал ограничения Норвегии в отношении туристов из России - 23.05.2024, ПРАЙМ

Песков раскритиковал ограничения Норвегии в отношении туристов из России

Решение Норвегии запретить въезд российским туристам носит дискриминационный характер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T12:15+0300

2024-05-23T12:15+0300

2024-05-23T12:26+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Решение Норвегии запретить въезд российским туристам носит дискриминационный характер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Безусловно, подобные решения - они не могут оставаться без ответа - это первое. Второе - конечно же, решение исключительно дискриминационное", — сказал пресс-секретарь главы государства.Кроме того, Москва сожалеет, что Норвегия выбрала путь ухудшения отношений.Ранее сообщалось, что ограничения въезда коснутся российских граждан, которым были выданы визы до ужесточения правил весной 2022 года, а также тех, кому визы были выданы другими странами Шенгенской зоны.Тем не менее, исключения будут сделаны для россиян, приезжающих в Норвегию навестить родственников, а также для тех, кто едет на работу или учебу.

https://1prime.ru/20240523/norvegiya-848426319.html

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россия, норвегия, туризм, новости, дмитрий песков