https://1prime.ru/20240523/oruzhie-848435553.html
В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии
В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии
Ядерные учения, которые проходят в России, могут заставить НАТО признать решимость Москвы отстаивать свои интересы, пишет китайское издание Global Times. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:05+0300
2024-05-23T12:05+0300
2024-05-23T12:06+0300
вооружения
россия
китай
нато
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848394840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4e2e71072d291ea203423fd8a3a881.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ядерные учения, которые проходят в России, могут заставить НАТО признать решимость Москвы отстаивать свои интересы, пишет китайское издание Global Times.Ранее Минобороны России сообщало, что первый этап учений, на которых планируется отработать применение нестратегического ядерного оружия, уже начался."Цель этих учений - не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, гарантирующее, что США и НАТО не будут действовать импульсивно", - сказано в публикации.Отмечается, что США оказывют на Россию огромное военное давление, поетому учения покажут силу и мощь российских Вооруженных сил.
https://1prime.ru/20240522/konflikt-848398199.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848394840_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_262f751b0d4577e103fe8a9622abea75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, нато, ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, КИТАЙ, НАТО, ядерное оружие
В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии
Global Times пишет, что ядерные учения демонстрируют Западу решимость России
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
Ядерные учения, которые проходят в России, могут заставить НАТО признать решимость Москвы отстаивать свои интересы, пишет китайское издание Global Times
.
Ранее Минобороны России сообщало, что первый этап учений, на которых планируется отработать применение нестратегического ядерного оружия, уже начался.
"Цель этих учений - не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, гарантирующее, что США и НАТО не будут действовать импульсивно", - сказано в публикации.
Отмечается, что США оказывют на Россию огромное военное давление, поетому учения покажут силу и мощь российских Вооруженных сил.
Риски велики. На Украине НАТО остановилась у ядерной черты