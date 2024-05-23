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В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии - 23.05.2024, ПРАЙМ
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В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии
В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии
Ядерные учения, которые проходят в России, могут заставить НАТО признать решимость Москвы отстаивать свои интересы, пишет китайское издание Global Times. | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T12:05+0300
2024-05-23T12:06+0300
вооружения
россия
китай
нато
ядерное оружие
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ядерные учения, которые проходят в России, могут заставить НАТО признать решимость Москвы отстаивать свои интересы, пишет китайское издание Global Times.Ранее Минобороны России сообщало, что первый этап учений, на которых планируется отработать применение нестратегического ядерного оружия, уже начался."Цель этих учений - не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, гарантирующее, что США и НАТО не будут действовать импульсивно", - сказано в публикации.Отмечается, что США оказывют на Россию огромное военное давление, поетому учения покажут силу и мощь российских Вооруженных сил.
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россия, китай, нато, ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, КИТАЙ, НАТО, ядерное оружие
12:05 23.05.2024 (обновлено: 12:06 23.05.2024)
 
В Китае указали на важную деталь в решении России о ядерном оружии

Global Times пишет, что ядерные учения демонстрируют Западу решимость России

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Ядерные учения, которые проходят в России, могут заставить НАТО признать решимость Москвы отстаивать свои интересы, пишет китайское издание Global Times.
Ранее Минобороны России сообщало, что первый этап учений, на которых планируется отработать применение нестратегического ядерного оружия, уже начался.
"Цель этих учений - не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, гарантирующее, что США и НАТО не будут действовать импульсивно", - сказано в публикации.
Отмечается, что США оказывют на Россию огромное военное давление, поетому учения покажут силу и мощь российских Вооруженных сил.
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