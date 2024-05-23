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Юрист раскрыл детали обмана новой реформы ОСАГО

Юрист раскрыл детали обмана новой реформы ОСАГО - 23.05.2024, ПРАЙМ

Юрист раскрыл детали обмана новой реформы ОСАГО

Российские страховые компании намерены уменьшить выплаты клиентам за ремонт авто, требуя использования запчастей с автопомоек, заявил изданию "Газета.ru"... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T11:38+0300

2024-05-23T11:38+0300

2024-05-23T11:38+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российские страховые компании намерены уменьшить выплаты клиентам за ремонт авто, требуя использования запчастей с автопомоек, заявил изданию "Газета.ru" адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько."Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить ее размер. Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки", — заметил юрист.На данный момент страховщики обязаны предоставлять клиентам денежные компенсации при урегулировании ДТП. По оценкам юриста, только пять-шесть процентов автомобилей в прошлом году получили выплаты по ОСАГО на ремонт.

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