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Юрист раскрыл детали обмана новой реформы ОСАГО - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Юрист раскрыл детали обмана новой реформы ОСАГО
Юрист раскрыл детали обмана новой реформы ОСАГО - 23.05.2024, ПРАЙМ
Юрист раскрыл детали обмана новой реформы ОСАГО
Российские страховые компании намерены уменьшить выплаты клиентам за ремонт авто, требуя использования запчастей с автопомоек, заявил изданию "Газета.ru"... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T11:38+0300
2024-05-23T11:38+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российские страховые компании намерены уменьшить выплаты клиентам за ремонт авто, требуя использования запчастей с автопомоек, заявил изданию "Газета.ru" адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько."Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить ее размер. Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки", — заметил юрист.На данный момент страховщики обязаны предоставлять клиентам денежные компенсации при урегулировании ДТП. По оценкам юриста, только пять-шесть процентов автомобилей в прошлом году получили выплаты по ОСАГО на ремонт.
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россия, осаго, новости
РОССИЯ, ОСАГО, Новости
11:38 23.05.2024
 
Юрист раскрыл детали обмана новой реформы ОСАГО

Юрист Радько: россиянам урежут выплаты по ОСАГО из-за подержанных деталей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкОСАГО
ОСАГО - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российские страховые компании намерены уменьшить выплаты клиентам за ремонт авто, требуя использования запчастей с автопомоек, заявил изданию "Газета.ru" адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.
"Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить ее размер. Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки", — заметил юрист.
На данный момент страховщики обязаны предоставлять клиентам денежные компенсации при урегулировании ДТП. По оценкам юриста, только пять-шесть процентов автомобилей в прошлом году получили выплаты по ОСАГО на ремонт.
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