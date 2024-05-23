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В Киеве пожаловались на трудности с выпрашиванием новых Patriot

В Киеве пожаловались на трудности с выпрашиванием новых Patriot - 23.05.2024, ПРАЙМ

В Киеве пожаловались на трудности с выпрашиванием новых Patriot

Получение новых систем противовоздушной обороны Patriot является нелегкой задачей для Украины. Об этом заявила в беседе с агентством "Укринформ" глава миссии... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T14:30+0300

2024-05-23T14:30+0300

2024-05-23T14:30+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Получение новых систем противовоздушной обороны Patriot является нелегкой задачей для Украины. Об этом заявила в беседе с агентством "Укринформ" глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужны два комплекса ракет. До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сославшись на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, говорил о семи комплексах для Киева."Мы продолжаем эту работу (над передачей Киву новых комплексов ПВО -ред.) на всех уровнях, но это, должна признать, является нелегкой задачей", - отметила Галибаренко.По ее словам, некоторые государства НАТО либо не имеют Patriot, либо обладают ограниченным количеством ракет.

https://1prime.ru/20240522/rumyniya-848418698.html

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patriot, украина, нато