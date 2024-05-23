Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве пожаловались на трудности с выпрашиванием новых Patriot - 23.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240523/patriot-848444989.html
В Киеве пожаловались на трудности с выпрашиванием новых Patriot
В Киеве пожаловались на трудности с выпрашиванием новых Patriot - 23.05.2024, ПРАЙМ
В Киеве пожаловались на трудности с выпрашиванием новых Patriot
Получение новых систем противовоздушной обороны Patriot является нелегкой задачей для Украины. Об этом заявила в беседе с агентством "Укринформ" глава миссии... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T14:30+0300
2024-05-23T14:30+0300
вооружения
patriot
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Получение новых систем противовоздушной обороны Patriot является нелегкой задачей для Украины. Об этом заявила в беседе с агентством "Укринформ" глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужны два комплекса ракет. До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сославшись на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, говорил о семи комплексах для Киева."Мы продолжаем эту работу (над передачей Киву новых комплексов ПВО -ред.) на всех уровнях, но это, должна признать, является нелегкой задачей", - отметила Галибаренко.По ее словам, некоторые государства НАТО либо не имеют Patriot, либо обладают ограниченным количеством ракет.
https://1prime.ru/20240522/rumyniya-848418698.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
patriot, украина, нато
Вооружения, Patriot, УКРАИНА, НАТО
14:30 23.05.2024
 
В Киеве пожаловались на трудности с выпрашиванием новых Patriot

Галибаренко: получение новых коплексов Patriot для Киева - нелегкая задача

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Получение новых систем противовоздушной обороны Patriot является нелегкой задачей для Украины. Об этом заявила в беседе с агентством "Укринформ" глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужны два комплекса ракет. До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сославшись на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, говорил о семи комплексах для Киева.
"Мы продолжаем эту работу (над передачей Киву новых комплексов ПВО -ред.) на всех уровнях, но это, должна признать, является нелегкой задачей", - отметила Галибаренко.
По ее словам, некоторые государства НАТО либо не имеют Patriot, либо обладают ограниченным количеством ракет.
Флаг Румынии
Румыния ни за что не останется без ПВО, заявил президент страны
Вчера, 17:38
 
ВооруженияPatriotУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала