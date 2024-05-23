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Орбан назвал способ урегулировать конфликт на Украине
Орбан назвал способ урегулировать конфликт на Украине - 23.05.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал способ урегулировать конфликт на Украине
Вашингтон и Москва должны провести переговоры, которые позволят определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет. Таким мнением с порталом Blikk.hu... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T17:56+0300
2024-05-23T17:56+0300
2024-05-23T17:56+0300
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БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Вашингтон и Москва должны провести переговоры, которые позволят определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет. Таким мнением с порталом Blikk.hu поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Я думаю, нам следует подумать о том, между кем будут вестись мирные переговоры... За Украиной стоит весь Запад. Хотя этот термин кажется "сильным", в нем есть доля правды: в некотором смысле это прокси-война. Здесь западники ведут войну против русских через посредника", — заявил венгерский лидер.По мнению венгерского лидера, переговоры Москвы и Киева и Москвы и Вашингтона должны идти параллельно, чтобы были достигнуты настоящие результаты. Кроме того, это позволит разработать европейскую систему безопасности на предстоящие 25-30 лет, заключил Орбан.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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Политика, РОССИЯ, США, Виктор Орбан, Новости
Орбан назвал способ урегулировать конфликт на Украине
Орбан: для урегулирования конфликта на Украине нужны переговоры России и США
БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Вашингтон и Москва должны провести переговоры, которые позволят определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет. Таким мнением с порталом Blikk.hu поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я думаю, нам следует подумать о том, между кем будут вестись мирные переговоры... За Украиной стоит весь Запад. Хотя этот термин кажется "сильным", в нем есть доля правды: в некотором смысле это прокси-война. Здесь западники ведут войну против русских через посредника", — заявил венгерский лидер.
По мнению венгерского лидера, переговоры Москвы и Киева и Москвы и Вашингтона должны идти параллельно, чтобы были достигнуты настоящие результаты. Кроме того, это позволит разработать европейскую систему безопасности на предстоящие 25-30 лет, заключил Орбан.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
США продлевают конфликт на Украине ради своего военпрома, заявил Орбан