https://1prime.ru/20240523/peterburg-848452204.html

Назван регион, который россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска

Назван регион, который россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска - 23.05.2024, ПРАЙМ

Назван регион, который россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска

Почти 12 процентов россиян планируют провести летний отпуск в Санкт-Петербурге, что позволило этому городу занять второе место среди самых популярных... | 23.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-23T16:30+0300

2024-05-23T16:30+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - ПРАЙМ. Почти 12 процентов россиян планируют провести летний отпуск в Санкт-Петербурге, что позволило этому городу занять второе место среди самых популярных направлений России для отпуска, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на анализ рекрутингового агентства hh.ru."Северная столица разместилась на втором месте в рейтинге самых популярных мест для летнего отпуска. Первое же место занял Краснодарский край, а третье - Алтайский край", — отмечается в материалах.Отмечается, что Санкт-Петербург особенно популярен среди молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет, кроме того, жители Нижегородской области наиболее часто выбирают его в качестве места для летнего отдыха. Жители Новосибирской и Свердловской областей также проявили интерес к отдыху в Санкт-Петербурге.Работники розничной торговли, топ-менеджеры, маркетологи и IT-специалисты относятся к основным группам профессионалов, которые выбирают Петербург для проведения своего летнего отпуска.

https://1prime.ru/20240502/avtoturizm-847858209.html

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россия, туризм, новости