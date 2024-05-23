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Назван регион, который россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска - 23.05.2024, ПРАЙМ
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Назван регион, который россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска
Назван регион, который россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска - 23.05.2024, ПРАЙМ
Назван регион, который россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска
Почти 12 процентов россиян планируют провести летний отпуск в Санкт-Петербурге, что позволило этому городу занять второе место среди самых популярных... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T16:30+0300
2024-05-23T16:50+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - ПРАЙМ. Почти 12 процентов россиян планируют провести летний отпуск в Санкт-Петербурге, что позволило этому городу занять второе место среди самых популярных направлений России для отпуска, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на анализ рекрутингового агентства hh.ru."Северная столица разместилась на втором месте в рейтинге самых популярных мест для летнего отпуска. Первое же место занял Краснодарский край, а третье - Алтайский край", — отмечается в материалах.Отмечается, что Санкт-Петербург особенно популярен среди молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет, кроме того, жители Нижегородской области наиболее часто выбирают его в качестве места для летнего отдыха. Жители Новосибирской и Свердловской областей также проявили интерес к отдыху в Санкт-Петербурге.Работники розничной торговли, топ-менеджеры, маркетологи и IT-специалисты относятся к основным группам профессионалов, которые выбирают Петербург для проведения своего летнего отпуска.
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россия, туризм, новости
РОССИЯ, Туризм, Новости
16:30 23.05.2024 (обновлено: 16:50 23.05.2024)
 
Назван регион, который россияне чаще всего выбирают для летнего отпуска

hh.ru: Петербург вошел в топ-3 самых популярных регионов РФ для летнего отпуска

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на "Лахта-центр"
Вид на Лахта-центр - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - ПРАЙМ. Почти 12 процентов россиян планируют провести летний отпуск в Санкт-Петербурге, что позволило этому городу занять второе место среди самых популярных направлений России для отпуска, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на анализ рекрутингового агентства hh.ru.
"Северная столица разместилась на втором месте в рейтинге самых популярных мест для летнего отпуска. Первое же место занял Краснодарский край, а третье - Алтайский край", — отмечается в материалах.
Отмечается, что Санкт-Петербург особенно популярен среди молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет, кроме того, жители Нижегородской области наиболее часто выбирают его в качестве места для летнего отдыха. Жители Новосибирской и Свердловской областей также проявили интерес к отдыху в Санкт-Петербурге.
Работники розничной торговли, топ-менеджеры, маркетологи и IT-специалисты относятся к основным группам профессионалов, которые выбирают Петербург для проведения своего летнего отпуска.
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