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Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет
Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет - 23.05.2024, ПРАЙМ
Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет
Польские власти обсуждают потенциальное использование своих систем ПВО для уничтожения российских ракет, но никаких решений по этому вопросу еще не принято. Об... | 23.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-23T07:28+0300
2024-05-23T07:28+0300
2024-05-23T08:27+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Польские власти обсуждают потенциальное использование своих систем ПВО для уничтожения российских ракет, но никаких решений по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщил представитель МИД Павел Вронский в интервью порталу Укринформ."Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения, но решений по этому вопросу ещё не принято", — заявил политик.Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского и главы дипведомства Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над украинской территорией.Как отметил Вронский, обсуждения данной инициативы начались в Польше после того, как ранее в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. По его словам, дискуссии на эту тему, прежде всего, касаются юридических последствий принятия такого решения и его реализации.Представитель польского дипломатического ведомства добавил, что речь о физической передаче польских зенитных комплексов Украине не идет. По его словам, предоставление Киеву польских ПВО невозможно.В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША
Польша рассматривает возможность использования ПВО против российских ракет
В Польше обсуждают возможность уничтожения российских ракет над Украиной
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Польские власти обсуждают потенциальное использование своих систем ПВО для уничтожения российских ракет, но никаких решений по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщил представитель МИД Павел Вронский в интервью порталу Укринформ.
"Этот вопрос рассматривается с правовой и технической точки зрения, но решений по этому вопросу ещё не принято", — заявил политик.
Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского и главы дипведомства Дмитрия Кулебы о возможности использования польских систем ПВО против российских ракет над украинской территорией.
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Как отметил Вронский, обсуждения данной инициативы начались в Польше после того, как ранее в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. По его словам, дискуссии на эту тему, прежде всего, касаются юридических последствий принятия такого решения и его реализации.
Представитель польского дипломатического ведомства добавил, что речь о физической передаче польских зенитных комплексов Украине не идет. По его словам, предоставление Киеву польских ПВО невозможно.
В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".